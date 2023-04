Entro la fine del 2023 il Gruppo Prada assume 400 persone in tutta Italia. La fabbrica del “wow effect” ha annunciato un massiccio piano di inserimenti di nuove risorse su scala nazionale per potenziare le capacità produttive dell’azienda. Ad essere interessate sono soprattutto tre Regioni del centro-nord: Toscana, Umbria e Marche. Ecco nello specifico quali sono le posizioni da occupare.

Prada assume 400 persone: ecco dove

Scandicci, in provincia di Firenze, è uno dei distretti della pelletteria più grandi al mondo. Qui si trova la divisione dove Prada realizza le sue borse. Nello stabilimento del marchio l’organico crescerà del 50%. Le nuove assunzioni saranno 100, di cui 30 risorse saranno formate sul campo e inserite al termine del percorso dalla Prada Group Academy.

Il Gruppo guidato dal patron Patrizio Bertelli si allarga anche nel resto della Toscana. A Piancastagnaio, piccolo comune in provincia di Siena, sono previste 50 assunzioni per la pelletteria, in attesa della realizzazione di un nuovo e ampliato stabilimento a cura di Guido Canali. L’obiettivo dell’azienda è allargare complessivamente l’attuale organico del 50%.

Nel resto della Toscana arriveranno assunzioni nelle sedi industriali di pelletteria a Figline (Firenze, 70 assunzioni), Arezzo e Terranuova Bracciolini, di calzature (76 in totale) a Buresta, Levane e Foiano della Chiana (sempre in provincia di Arezzo) e di abbigliamento (68 in totale) a Bucine (Arezzo) e Fucecchio (Firenze).

L’Umbria è interessata per lo stabilimento di maglieria di Torgiano, nel perugino. In questo caso Prada ha in previsione un importante progetto di espansione: l’assunzione di 85 persone entro il novembre del 2023. Nel settore abbigliamento, posizioni aperte a Città di Castello e Montone, in provincia di Perugia.

Le Marche sono interessate con le call aperte per le calzature nello stabilimento di Montegranaro, in provincia di Fermo, e per l’abbigliamento ad Ancona. Il reclutamento, infine, riguarda pure Milano nel segmento pelletteria.

Perché Prada assume? La strategia di sviluppo

“La strategia di sviluppo – fanno sapere da Prada in una nota – prevede un piano di investimenti per l’ampliamento delle proprie strutture, nonché la formazione e l’inserimento di nuove risorse per arricchire le competenze manifatturiere interne. L’obiettivo è conferire al Gruppo maggiore autonomia e agilità nel rispondere alle esigenze del mercato. Già oggi, il controllo qualità di tutte le materie prime, dei prodotti finiti e la logistica sono gestiti internamente”.

Inoltre, durante l’anno, la Prada Group Academy formerà oltre 200 giovani che frequenteranno i corsi tenuti da maestri del Gruppo e avranno l’opportunità di ricevere una formazione sul campo in pelletteria, calzature e abbigliamento. Per candidarsi alle posizioni aperte, basta visitare la sezione Careers sul sito ufficiale di Prada.

