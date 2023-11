In occasione dell’undicesima edizione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale di Milano, è stato assegnato il Premio Impatto 2023, il riconoscimento che porta l’attenzione sull’importanza di misurare e valutare l’impatto generato da imprese ed enti del terzo settore. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa segnala le realtà capaci di misurare il valore economico, sociale e ambientale creato da progetti e iniziative di sostenibilità.

Premio Impatto 2023: i vincitori nel Profit

La giuria del premio è composta da persone esperte e componenti del Comitato scientifico del Salone della CSR. I vincitori sono divisi in due categorie: Profit e Terzo settore. Nel Profit i vincitori sono Banca Etica, Poste Italiane e Treedom, con una menzione speciale assegnata a Jointly – Il welfare condiviso, azienda di soluzioni e consulenza per il corporate wellbeing.

Banca Etica è stata premiata perché misura annualmente, da quattro anni, gli impatti sociali e ambientali di tutti i crediti erogati. Nel presentare l’analisi dell’impatto della sua attività di monitoraggio, l’istituto “fa sì che le organizzazioni che aspirano a ottenere un finanziamento debbano accettare la sfida di progettare e rendicontare l’impatto di quel finanziamento”, si legge nella motivazione.

La flotta elettrica di Poste Italiana premiata dal Salone della CSR

Poste Italiane è stata premiata per come ha programmato gli investimenti del piano di rinnovo della flotta, coniugando il quadro finanziario con la sostenibilità. “Per questo progetto è stata messa a punto una metodologia ad hoc che misura gli impatti non solo dal punto di vista ambientale, per la riduzione delle emissioni, ma anche dal punto di vista sociale, grazie all’aumento della sicurezza stradale”, si legge nella motivazione.

Treedom è la piattaforma di Firenze che permette di piantare e regalare alberi a distanza e seguire online la loro storia. La misurazione dell’impatto è già nella natura stessa del progetto: ad oggi più di tre milioni di alberi sono stati piantati in tutto il mondo, con una comunità attiva (sia aziende che privati) che desidera combattere in prima persona il cambiamento climatico.

Premio Impatto 2023: i vincitori nel Terzo settore

Nel Terzo settore i vincitori sono Fondazione Edoardo Garrone, Fondazione ANT Italia e Junior Achievement Italia, con una menzione speciale assegnata ad AIL Bologna. Quest’ultima è la sezione bolognese dell’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi che opera all’interno dell’Istituto Seràgnoli.

Fondazione Edoardo Garrone ha presentato al Salone lo studio Percorsi di crescita sostenibile delle imprese rigenerative, con cui ha mappato un modello di crescita imprenditoriale delle aree interne, con particolare riferimento alla loro relazione con il territorio.

Fondazione ANT Italia, non profit che si occupa di assistenza socio-sanitaria, stila e pubblica da anni un dettagliato bilancio sociale per misurare precisamente l’impatto delle proprie attività sul benessere dei suoi stakeholder.

Junior Achievement Italia, non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale dei più giovani, è stata premiata per il progetto Upshift per giovani migranti organizzato con Unicef. L’ente ha coinvolto 5.000 ragazze e ragazzi con background migratorio e li ha accompagnati a sviluppare e raffinare le proprie competenze imprenditoriali.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO