Billoo è un’applicazione che consente di individuare eventuali errori presenti all’interno delle fatture legate alle forniture di casa. In questo modo, il consumatore può risparmiare notevolmente sull’importo finale, semplicemente utilizzando un’app. Scopriamo insieme come funziona.

Billoo, l’app che rileva gli errori nelle bollette di luce e gas

Per individuare eventuali errori presenti all’interno delle bollette di gas e di luce, è stata realizzata un’app, denominata Billoo, che ha come obiettivo quello di far risparmiare sui costi presenti in fattura.

Può capitare, infatti, che – all’interno delle bollette – vi possano essere presenti delle anomalie, nonché tariffe non aggiornate o errori di fatturazione.

Ragazza scansiona bolletta

A questi, inoltre, si aggiungono anche diversi addebiti di voci non richieste. Pertanto, qualora non si abbiano le competenze necessarie, al fine di decifrare al meglio la propria bolletta, Billoo permette, dunque, di avere un aiuto in tal senso e di “tradurre” la fattura in modo semplice: uno strumento utile per cittadini e aziende.

Come scoprire anomalie e voci non contemplate

Per individuare ipotetiche anomalie e voci non previsto dal proprio contratto, basta scaricare l’applicazione, caricare il PDF della fattura all’interno della stessa e l’algoritmo procederà all’individuazione degli errori.

I dati del documento, infatti, sono estratti attraverso dei sistemi di decodifica, che danno un significato alla fattura, esaminandola completamente per poi comunicare al cliente i risultati.

Bolletta dell’elettricità

Ogni bolletta, inoltre, è sottoposta a un sistema di valutazione da 1 a 10: qualora il voto sia alto, vuol dire che la bolletta non mostra alcuna anomalia e che il prezzo ottenuto è sostanzialmente competitivo. Diversamente, se il voto è basso, vuol dire che la tariffa è caratterizzata da qualche errore, ad esempio anomalie di fatturazione o tariffe troppo elevate.

Dopo aver individuato le anomalie, si può presentare un reclamo alla società di fornitura e chiedere un rimborso o cambiare operatore.

La procedura, in tal senso, è molto veloce e richiede solamente 30 secondi. Saranno gli esperti dell’applicazione a contattare direttamente l’azienda erogatrice, al fine di completare l’eventuale passaggio ad un altro fornitore.

