Secondo i dati forniti dall’AIRC, il cancro ai polmoni rappresenta una delle principali cause di morte nei Paesi sviluppati, inclusa l’Italia. In particolare, in Italia questa forma di cancro è la principale causa di morte tumorale negli uomini e la seconda nelle donne, provocando circa 34.000 decessi all’anno.

Un quadro clinico e numerico che ha spinto il Gruppo Olidata, che si occupa da tempo di ricerca nell’ambito dell’intelligenza artificiale, a portare a termine il progetto AILANTON. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il team di Sferanet e medici specializzati della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Grazie alla combinazione delle competenze tecniche e scientifiche dei due gruppi di lavoro, il progetto è stato classificato al secondo posto su 42 partecipanti nella competizione organizzata dalla Regione Lazio (Riposizionamento Competitivo RSI – Ambito 1 – Scienze della Vita).

Tumore ai polmoni e intelligenza artificiale

Il progetto, con tutti i suoi componenti, rappresenta un’opportunità senza precedenti in Italia. È particolarmente significativo grazie al suo sistema di Refertazione Strutturata integrato e all’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale, attualmente inesistente nel mercato delle tecnologie dell’informazione. Fin dalle prime fasi di analisi, l’accuratezza nel riconoscimento dei noduli supera il 90%, con possibilità di ulteriori miglioramenti grazie alla capacità di elaborazione massiva dei dati che il software Olidata intende implementare nella prossima fase del progetto, con l’obiettivo di velocizzare il lavoro dei medici radiologi.

La creazione di un sistema di intelligenza artificiale per individuare e categorizzare i noduli polmonari rappresenta un significativo passo avanti per l’impiego futuro di queste tecnologie nel settore medico. Un simile sistema potrebbe assumere un ruolo di rilievo non solo nell’assistenza alla diagnostica radiologica negli ospedali, ma soprattutto nella prevenzione.

