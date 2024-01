Il 2024 si annuncia come un anno rivoluzionario per gli utenti di Windows, visto che l’azienda ha deciso di introdurre il tasto Copilot nelle tastiere dei PC che supportano Windows 11. L’integrazione dell’intelligenza artificiale in Windows, dal sistema fino all’hardware, cambierà drasticamente l’esperienza degli utenti: ecco qual è la sua specifica funzione.

Windows introduce il tasto Copilot nelle tastiere

L’innovazione guidata dall’IA sta trasformando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, sia nel contesto lavorativo che nella vita di tutti i giorni.

Microsoft – in tal senso – è al centro di questa trasformazione, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, durante il quale ha annunciato l’introduzione del tasto Copilot, assistente AI che si può usare ogni giorno per le proprie attività.

Tra queste, possiamo sicuramente annoverare le ricerche su Bing, la gestione della produttività per Microsoft 365: sono solo alcuni esempi che ci fanno capire come l’azienda abbia ascoltato i feedback degli utenti, fornendo loro uno strumento che vada, nei fatti, a migliorare l’utilizzo del PC e delle sue relative funzioni.

Le funzioni legate all’IA

L’introduzione di questo tasto rappresenta una svolta nella storia delle tastiere dei PC Windows. Lo stesso, infatti, situato accanto a quello Windows, permette all’utente di accedere direttamente alle funzionalità di Copilot, fruendo delle opzioni legate all’intelligenza artificiale.

Quasi trent’anni fa, l’introduzione del tasto Windows trasformò il modo mediante il quale le persone interagivano con i propri PC. A ogggi, il tasto Copilot apre un nuovo capitolo in questo percorso, fungendo da porta d’accesso al mondo dell’AI da desktop.

Queste nuove tastiere – comprensive del tasto Copilot – saranno disponibili a partire da febbraio 2024 e saranno incluse, nel corso del tempo, anche nei futuri dispositivi della linea Surface.

