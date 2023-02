Anche se l’educazione sessuale dovrebbe essere garantita e quindi insegnata nelle scuole, la realtà è ben diversa. Qualche passo avanti, però, sta per essere compiuto: parte il primo festival italiano dedicato alla sessuo-affettività. Vediamo quando e dove andrà in scena l’evento e qual è il programma.

Educazione sessuale nelle scuole: parte il primo festival

L’UNESCO è stato chiaro: l’educazione sessuale nelle scuole è un diritto fondamentale “per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto“. Eppure, negli istituti italiani questa disciplina non è obbligatoria e, dove è presente, è svolta sporadicamente e, soprattutto, in modo frammentario. E’ per questo che Isabella Borreli, Flavia Restivo e Andrea Giorgini hanno pensato di lanciare il primo festival dedicato all’educazione sessuale nelle scuole.

Tutto è partito un anno fa, quando i tre promotori hanno lanciato su Change.org la petizione Saperlo Prima. Ad oggi, con più di 35mila firme, hanno pensato di fare un passo in più. Partendo dalla regione Lazio, sperano di riuscire a stabilire un punto d’incontro con le istituzioni e far diventare il festival di interesse nazionale. L’evento, incentrato sulla sessuo-affettività per bambini e ragazzi dalla materna alle superiori, si svolgerà a Roma dal 17 al 19 febbraio, presso Largo Venue.

ragazzi scuola banchi test esame maturita

Per Flavia Restivo, fare educazione sessuale nelle scuole è importante perché “agisce nell’ottica del benessere individuale e collettivo, della prevenzione dei comportamenti a rischio e di quelli presenti“. Ovviamente, come sottolinea Isabella Borrelli, la materia verrà affrontata in modo diverso a seconda dell’età degli studenti: “All’interno della scuola primaria troverei assai bello se si parlasse del concetto di intimità e di consenso. Già da lì noi instilliamo il seme della non consensualità nei rapporti tra corpi, cioè che esiste un’area di intimità in cui noi decidiamo ingenuamente di far accedere qualcuno o qualcuna e penso che molte delle problematiche che ci troviamo ad affrontare, derivino direttamente dalla mancanza di educazione al consenso“.

Primo festival dell’educazione sessuale nelle scuole: il programma

Il primo festival dell’educazione sessuale nelle scuole aprirà i battenti con i saluti di rito venerdì 17 febbraio intorno alle ore 18:00. Si parlerà della fiaba come strumento per insegnare ai bambini l’affettività e verrà presentato il libro Nino il T Rex di Cristina Prenestina, che parla di bullismo. Sabato 18 febbraio, invece, si organizzeranno tavoli di lavoro per parlare di contraccezione, sessualità e mascolinità. L’ultima giornata, quella di domenica 19 febbraio, vedrà al centro della scena le sfide per il futuro, con la necessità di “liberare l’intimità e la sessualità dagli stereotipi di genere che ancora permeano la nostra società“.

