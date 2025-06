Il team di comunicazione di Harry e Meghan continua a far parlare di sé, ma non per le ragioni sperate dai duchi di Sussex. Quattro membri chiave del loro team si sono dimessi, sollevando interrogativi sulle condizioni lavorative e sulla gestione interna dell’organizzazione. Con la loro crescente popolarità e le molteplici attività imprenditoriali e filantropiche intraprese, la pressione per mantenere un’immagine pubblica positiva e coerente è diventata sempre più intensa.

Di fronte a queste sfide, Harry e Meghan hanno deciso di adottare una nuova strategia comunicativa, affidandosi a una rinomata agenzia di comunicazione per riorganizzare e potenziare il loro staff.

Dimissioni e tensioni nel team di comunicazione

Le dimissioni di Kyle Boulia e Charlie Gipson, insieme ad altri due membri del team, hanno messo in luce le difficoltà che si celano dietro la gestione della comunicazione di Harry e Meghan. Queste uscite non sono passate inosservate, poiché entrambi i professionisti occupavano ruoli di rilievo all’interno della struttura. Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato: “Qualcosa mi dice che ci sarà un altro cambiamento in futuro. Meghan ed Harry hanno assunto alcune delle persone più preparate nei rispettivi settori, eppure in qualche modo nessuna di loro sembra mai funzionare”. Questo commento riflette le sfide che il team deve affrontare nel cercare di soddisfare le aspettative elevate della coppia.

La nuova strategia comunicativa di Harry e Meghan

In risposta alle dimissioni, la direttrice della comunicazione Meredith Maines ha annunciato un cambio di strategia. La decisione di passare da un piccolo team a uno staff di supporto composto da otto membri attraverso l’aiuto di un’agenzia specializzata mira a migliorare l’efficienza e la rapidità nelle risposte ai media internazionali. “Con la crescita degli interessi imprenditoriali e filantropici del Duca e della Duchessa, ho preso la decisione strategica di adottare una struttura comunicativa più tradizionale”, ha spiegato Maines. Nonostante l’apparente positività di questa mossa, c’è chi sostiene che sia stata una scelta obbligata per arginare una crisi interna.

La cura per il personale e le sfide future

Mentre la gestione del team di comunicazione viene ristrutturata, emergono anche racconti di gesti di attenzione rivolti al personale da parte di Harry e Meghan. Una fonte ha raccontato a US Weekly di come la coppia si prenda cura del proprio staff, offrendo loro piccoli regali e omaggi durante le visite. Nonostante queste attenzioni, il problema principale rimane: quattro figure chiave hanno lasciato l’organizzazione, spingendo i Sussex a rivolgersi alla Method Communications per riorganizzare e migliorare la loro immagine pubblica. La situazione attuale solleva interrogativi sul futuro della comunicazione dei Sussex e su come intendano gestire le sfide che si prospettano nel mantenere la loro immagine pubblica.