Lo scarabeo giapponese, Popillia japonica, sta attirando l’attenzione in Italia, soprattutto nelle regioni settentrionali come la Lombardia. Questo coleottero, originario dell’Asia orientale, è riconosciuto per i suoi danni significativi alle piante ornamentali e fruttifere. Le autorità locali hanno lanciato l’allarme a causa dell’aumento delle infestazioni in aree urbane e agricole. Identificare tempestivamente i segni di infestazione e adottare misure preventive è fondamentale per proteggere i nostri giardini e il verde pubblico.

Caratteristiche distintive e ciclo vitale dello scarabeo giapponese

Lo scarabeo giapponese è noto per il suo caratteristico colore verde metallizzato con riflessi bronzo. Di forma ovale, misura tra gli 8 e 11 millimetri di lunghezza e tra i 5 e 7 millimetri di larghezza. Mentre i maschi sono generalmente più piccoli, le femmine possono raggiungere dimensioni leggermente superiori. Il ciclo di vita dello scarabeo è concentrato tra giugno e settembre, con un picco di attività a luglio. Durante questo periodo, le femmine depongono le uova nel terreno, fino a una profondità di 10 centimetri. Le larve, una volta nate, risalgono in superficie, nutrendosi delle radici di prati, piante ornamentali e alberi da frutto, minacciando gravemente la salute di queste piante.

Espansione geografica e misure preventive in Italia

In Italia settentrionale, la diffusione dello scarabeo giapponese è stata osservata in regioni come la Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Piemonte. In Lombardia, le autorità fitosanitarie hanno individuato numerosi focolai, specialmente nelle province di Milano e Bergamo. Aree verdi come il Parco Sempione e San Siro sono state particolarmente colpite. Le misure di quarantena includono la protezione di piante e fiori mediante l’uso di reti anti-insetto, per limitare la diffusione del coleottero. Questo approccio è essenziale per contenere la propagazione dello scarabeo e preservare l’equilibrio ecologico delle aree colpite.

Identificazione dei danni e strategie d’intervento

I segni più evidenti di un’infestazione da scarabeo giapponese includono danni fogliari e danni radicali. Gli adulti mangiano le foglie, creando fori irregolari, mentre le larve attaccano le radici, causando ingiallimento e morte delle piante. Il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia consiglia di raccogliere manualmente gli insetti e immergerli in acqua e sapone. Per proteggere gli alberi da frutto, è utile l’impiego di reti antinsetto. È importante seguire le linee guida delle autorità fitosanitarie regionali e evitare trappole fai-da-te, che possono peggiorare l’infestazione. Adottare misure tempestive e appropriate è cruciale per proteggere i nostri giardini e spazi verdi.