Pulizia da professionisti ad un piccolo prezzo: l’elettrodomestico in offerta da Eurospin è il modo migliore per iniziare il 2026

Eurospin continua a rafforzare la propria posizione nel panorama nazionale, confermandosi come una delle catene low cost più dinamiche e riconoscibili presenti sul mercato italiano. Negli ultimi anni l’azienda ha ampliato in modo significativo la tipologia di prodotti disponibili, affiancando all’offerta alimentare articoli dedicati alla casa e alla vita quotidiana.

Questa evoluzione risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento al risparmio, ma desideroso di trovare soluzioni pratiche e convenienti senza rinunciare alla qualità. La strategia di Eurospin punta infatti a unire convenienza, funzionalità e varietà, proponendo prodotti utili che semplificano la gestione domestica con un investimento contenuto.

L’aspirapolvere per veri professionisti, solo da Eurospin

L’ampliamento dell’assortimento ha portato nei punti vendita elettrodomestici, utensili, accessori per il giardinaggio e articoli stagionali, creando un’esperienza d’acquisto più completa e trasversale. Questa scelta permette ai clienti di trovare risposte immediate a necessità quotidiane, evitando spostamenti aggiuntivi e mantenendo un livello di spesa accessibile.

L’aspirapolvere e liquidi Vinco è perfetta per ogni necessità – (onlinestore.eurospin.it) – leonardo.it

In questo contesto si inserisce l’offerta dedicata al Vinco Aspira solidi e liquidi per piscine, proposto al prezzo speciale di 79,99 euro. Con uno sconto del 27% rispetto ai 109,99 euro iniziali si tratta di un’offerta davvero imperdibile per chi cerca un’aspirapolvere di qualità.

La potenza compresa tra 1250–1400W assicura prestazioni elevate, mentre la capacità del serbatoio da trentacinque litri permette di gestire sessioni di lavoro prolungate. La profondità di aspirazione raggiunge il metro e ottanta, con una portata di tremila litri all’ora, che rendono l’apparecchio adatto a piscine di diverse dimensioni.

L’alimentazione a duecentotrenta volt e cinquanta hertz garantisce stabilità, mentre la dotazione di accessori inclusi amplia la versatilità del dispositivo. Nella confezione sono presenti tre spazzole, quattro tubi prolunga e un sacchetto filtrante, utili per adattare l’aspirazione a superfici e residui differenti.

La funzione automatica alterna trenta secondi di aspirazione a venti secondi di scarico, semplificando l’utilizzo e riducendo l’intervento manuale durante la pulizia. La chiusura a sgancio rapido facilita lo svuotamento del serbatoio, mentre i ganci porta accessori permettono di mantenere tutto in ordine durante l’uso.

Il cavo di collegamento lungo quattro metri e mezzo offre una buona libertà di movimento, rendendo l’apparecchio pratico anche in spazi ampi. Le dimensioni pari a trentasei per cinquantotto per trentasei centimetri e il peso di otto chili e mezzo garantiscono stabilità senza compromettere la maneggevolezza complessiva.

Il Vinco Aspira solidi e liquidi rappresenta quindi una soluzione efficace per chi desidera mantenere la pulizia con un dispositivo affidabile, potente, oltre che economico. Eurospin conferma così la propria capacità di offrire prodotti utili e convenienti, ampliando ulteriormente un catalogo pensato per rispondere alle esigenze quotidiane con concretezza.