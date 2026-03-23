Questo è il riso più costoso del mondo: quanto costa, chi lo produce e perché costa così tanto

Quale è il riso più costoso del mondo? Scopriamo chi lo produce, quanto costa e perché ha un valore tanto alto.

Settanta dollari per una scatola di riso. Non un sacco da cinque chili, ma una confezione piccola, quasi da regalo. È qui che scatta la domanda vera: cosa stai pagando davvero?

Il riso si chiama Kinmemai Premium. Arriva dal Giappone ed è stato certificato come il più caro al mondo. Non è una trovata di marketing improvvisata, ma il risultato di un processo che parte molto prima del packaging. E soprattutto, è un prodotto che esiste in quantità minuscole. Mille scatole l’anno. Non una di più.

Un riso che non nasce da un solo campo

Non esiste una singola piantagione da cui proviene questo riso. È una selezione. Varietà diverse, coltivate in zone diverse del Giappone, scelte ogni anno in base a parametri molto specifici: gusto, consistenza, profumo.

Poi c’è un passaggio meno visibile, ma decisivo. Ogni lotto viene analizzato per capire il livello enzimatico del chicco, quella che il produttore chiama “forza vitale”. Non è un’espressione poetica, o almeno non solo. Parla della capacità del riso di mantenere struttura e sapore dopo la cottura.

Dietro tutto questo c’è la Toyo Rice Corporation, guidata da Keiji Saika, che ha più di novant’anni e continua a lavorare su questo progetto come fosse una questione personale. Non è produzione industriale, è quasi una forma di controllo ossessivo.

Perché costa così tanto (e perché qualcuno lo compra)

Il prezzo non dipende solo dalla rarità. Quella è una parte, ma non basta. Qui si paga la lavorazione. Il riso Kinmemai viene trattato con una tecnologia proprietaria che rimuove lo strato esterno senza lavarlo con acqua. Un dettaglio che sembra tecnico, ma cambia tutto.

Il risultato è un chicco che non ha bisogno di essere risciacquato prima della cottura. Mantiene più nutrienti, ma soprattutto ha una consistenza diversa. Più compatta, più “pulita” al palato.

Chi lo ha assaggiato parla di una brillantezza quasi innaturale. Chicchi lucidi, separati, con una tenuta che raramente si trova nel riso comune. Qualcuno li ha descritti come piccoli diamanti. Suona esagerato, ma rende l’idea.

Questo non è il riso che finisce nel risotto della domenica. È un prodotto pensato per ristoranti di alto livello o per chi vuole trasformare un gesto quotidiano in qualcosa di diverso. Non necessariamente migliore, ma diverso sì.

Cosa cambia davvero per chi lo guarda da fuori

Per la maggior parte delle persone, niente. E forse è proprio questo il punto più interessante. Il riso resta uno degli alimenti più economici e diffusi al mondo, e allo stesso tempo esiste una versione che costa quanto una cena. È una distanza che racconta molto di come funziona oggi il cibo. Da una parte l’essenziale, dall’altra l’esperienza. In mezzo, tutto il resto.

C’è anche una domanda che resta sospesa. Il prezzo riflette davvero la qualità, oppure anche l’idea di esclusività? Probabilmente entrambe le cose. Perché quando la produzione è così limitata, il valore non è solo nel prodotto, ma nel fatto di poterlo avere.

E allora il Kinmemai Premium diventa qualcosa di più di un semplice riso. Non perché sia indispensabile, ma perché sposta il confine. Fa vedere fin dove può arrivare un alimento che di solito consideriamo basico.