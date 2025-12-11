RAM, comprarla diventerà un lusso? È tutta colpa dell’IA. Come cambia il mercato

I prezzi della RAM continuano a salire: ecco perché il mercato è in crisi e quando potremmo aspettarci un calo.

In questi ultimi mesi gli utenti hanno provato ad aggiornare il proprio pc ma si sono trovati davanti un’amara sorpresa: i prezzi della RAM sono aumentati con una rapidità che ha spiazzato tutti, compresi gli analisti del settore.

Quello che inizialmente sembrava un normale circlo di mercato si è trasformato in un cambiamento strutturale, alimentato da forze economiche e tecnologie difficili da invertire, perlomeno del breve periodo.

Gli esperti, a ogni modo, concordano sul fatto che non si tratti di un semplice rincaro passeggero ma di una dinamica che nasce dal riallineamento globale della produzione di semiconduttori. Un riallineamento guidato, come spesso accade in quest’ultimo periodo, dall’onnipresente intelligenza artificiale, oggi regina incontrastata della domanda industriale.

E per capire questo fenomeno è fondamentale comprendere perché la memoria RAM del pc (elemento base di qualsiasi computer) sia improvvisamente diventata più costosa e potenzialmente destinata a rimanerlo.

La pressione dell’IA

Il primo motore di questo rincaro, come si è detto, è l’intelligenza artificiale. L’esplosione di sistemi generativi e infrastrutture per l’addestramento die modelli ha generato una fame di RAM senza precedenti.

Data center e aziende impegnate nella costruzione di nuovi supercomputer stanno comprando memoria in quantità tali da assorbire quasi tutta la produzione disponibile. Il risultato è che i grandi produttori (come Samsung e Micron) hanno ricalibrato le loro linee di assemblaggio per soddisfare la clientela enterprise, ovvero quella che oggi garantisce i margini più alti.

Di conseguenza, le linee destinate al mercato costumer sono state ridotte in modo drastico, e i clienti si sono trovati davanti scaffali meno forniti e costi inevitabilmente più alti.

Componenti scarsi e costi in crescita

La scarsità di RAM non è l’unico fattore, anche la filiera dei materiali sta vivendo tensioni importanti. Il prezzo dei wafer da silicio, il cuore di ogni chip, è cresciuto sensibilmente. A questo si sommano gli aumenti logistici, e la maggiore complessità produttiva delle tecnologie di memoria di nuova generazione.

Il risultato è un mix a dir poco esplosivo. Meno offerta, costi di produzione più alti e una domanda che continua a crescere.

L’aumento dei prezzi della Ram riguarda certo i computer assemblati ma anche consolle di nuova generazione, smartphone e dispositivi portatili. Ogn rincaro nella filiera rischia di riflettersi in un aumento dei listini o in rallentamento della produzione.

Secondo diversi analisti, questa situazione potrebbe protrasrsi fino al primo trimestre dle 2026, quando la capacità produttiva potrebbe finalmente ampliarsi abbastanza da riportare stabilità nel meecsto.