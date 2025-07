Re Carlo III, noto per il suo approccio pragmatico, sta lavorando per sanare le divisioni all’interno della famiglia reale britannica. Le ultime notizie indicano che il sovrano ha incluso il principe Harry e Meghan Markle nelle sue esequie ufficiali, un gesto simbolico per cercare di riunire la Royal Family. Questo sforzo di riconciliazione non si limita al futuro ma si riflette anche in eventi imminenti, come il suo ottantesimo compleanno. Allo stesso tempo, Harry sta cercando di avvicinarsi alla famiglia, pianificando di invitare i reali agli Invictus Games del 2027, un segnale di apertura verso un possibile riavvicinamento.

Il principe Harry e Meghan Markle

Il desiderio di Re Carlo di riunire la famiglia in un momento di alta importanza

Le indiscrezioni provenienti dal Telegraph e riportate da Il Fatto Quotidiano sottolineano il forte desiderio di Re Carlo III di superare anni di tensioni familiari. La decisione di includere Harry e Meghan nei suoi funerali ufficiali rappresenta un chiaro segnale della sua volontà di chiudere i dissapori passati. Non è solo una questione di protocollo, ma un gesto che intende trasmettere un messaggio di unità e perdono all’interno della famiglia reale e al pubblico. Il sovrano spera che questo passo possa aprire la strada a una nuova fase di relazioni più serene e collaborative.

Harry e il suo tentativo di riavvicinamento attraverso gli Invictus Games

Secondo il Mail on Sunday, Harry sta cercando di costruire un ponte con la famiglia reale attraverso gli Invictus Games del 2027. Sebbene l’invito ufficiale non sia ancora stato formalizzato, una comunicazione preliminare è stata già inviata ai segretari reali tramite e-mail. Questo gesto, mirato a dare a Re Carlo e agli altri membri della famiglia reale il tempo necessario per considerare la loro partecipazione, è parte di una strategia per ricostruire i legami familiari. Nella lista degli invitati figurano non solo il sovrano, ma anche la Regina Camilla, il Principe William e Kate Middleton.

L’importanza protocollare e simbolica del posto di Harry alle esequie

Le esequie di Re Carlo, pianificate secondo il protocollo London Bridge, includono un ruolo di rilievo per il principe Harry. La decisione di assicurargli il posto che gli spetta, essendo il secondogenito e il quinto in linea di successione al trono, è un segno della volontà di Re Carlo di lasciare un’eredità di riconciliazione. Mentre resta incerta la reazione del principe William, il messaggio che il sovrano intende trasmettere è chiaro: un invito al perdono e all’unità. Questo potrebbe influire positivamente sulle relazioni interne alla famiglia reale, offrendo un’opportunità per superare vecchie rivalità.