Referendum sulla riforma della giustizia: dettagli e affluenza alle urne

Il referendum sulla riforma della giustizia vede l’Italia alle urne per votare importanti modifiche costituzionali. L’affluenza è monitorata a tappe e il risultato sarà determinato dai soli voti espressi. Il quesito principale riguarda la separazione delle carriere nella magistratura e la creazione di nuovi organi di gestione.

Affluenza alle urne e dati preliminari

L’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è un fattore cruciale nell’indicare il livello di interesse e partecipazione della popolazione su questioni di natura costituzionale.

Alle ore 19, l’affluenza registrata è del 38,9%, stando ai dati pubblicati sul sito del Viminale.

Questi numeri, ancora preliminari, si riferiscono a circa 46.000 seggi sui 61.000 totali.

Il dato precedente delle ore 12 ha visto una media nazionale del 14,91%, con l’Emilia Romagna in testa grazie a un’attiva partecipazione del 19,44%.

Nonostante il clima generale di disinteresse percepito in alcune aree, certe regioni mostrano un impegno più pronunciato; il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, si avvicina al 18%, mentre regioni come la Calabria chiudono la fila con meno del 10%.

Senza l’obbligo di raggiungere un quorum per la validità del risultato, il referendum potrà esser determinato da un solo voto in più a favore o contro le proposte.

Giorni e orari per il voto

Le operazioni di voto per il referendum sono programmate su due giornate.

Gli elettori possono recarsi presso i seggi aperti dalle ore 7 alle 23 della domenica e dalle ore 7 fino alle 15 del lunedì, dopo di che inizierà lo spoglio immediato delle schede.

È richiesto che gli elettori portino con sé un valido documento di riconoscimento oltre alla tessera elettorale per esercitare il proprio diritto di voto.

I dati sull’affluenza sono aggiornati a determinati intervalli per monitorarne l’andamento, fondamentali per comprendere qual è la risposta dell’elettorato a questo importante appuntamento.

La diffusione di questi dati avviene tramite piattaforme ufficiali come il sito Eligendo e RaiNews.it, che si occupano di aggiornamenti in tempo reale.

Proposte di modifica costituzionale

Sul tavolo del referendum si trovano modifiche significative alla Costituzione, principalmente tese a ridisegnare l’ordinamento giudiziario.

La scheda verde, che sarà consegnata ad ogni elettore, propone di approvare una legge di revisione di vari articoli – tra cui il 87 e il 105 – con l’intento di riformare l’ordinamento giurisdizionale e introdurre una nuova Corte disciplinare.

Questa riforma, se approvata, modificherà in maniera sostanziale il sistema giudiziario italiano, richiedendo una rapida familiarizzazione da parte degli organi giuridici e legislativi con le nuove norme.

Tema centrale del referendum: separazione delle carriere

Un punto focale del referendum è la controversa questione della separazione delle carriere dei magistrati tra giudicanti e requirenti.

Attualmente, esiste la possibilità di passare da una funzione all’altra una sola volta nei primi anni di carriera, secondo la riforma Cartabia del 2022.

Tuttavia, l’eventuale approvazione del nuovo disegno di legge eliminerebbe anche questa opzione, richiedendo ai magistrati di scegliere una carriera specifica fin dal principio.

Si tratterebbe di un cambiamento radicale e influente sulla struttura stessa della magistratura italiana, incidendo sulle strategie di accrescimento e sulle dinamiche interne di confronto tra le due funzioni.

Gestione dei Consigli superiori della magistratura

Al centro della riforma c’è anche la proposta di creare due distinti Consigli Superiori della Magistratura (CSM), contravvenendo all’attuale modello unitario.

Al momento, il CSM unico vigila sui magistrati, ma un doppio organismo potrebbe consentire una maggiore specializzazione e un miglior rapporto tra giudicanti e inquirenti.

Un aspetto peculiare prevede che i membri di questi nuovi CSM siano selezionati per sorteggio, abbandonando l’elezione.

Sarebbero composti per due terzi da magistrati sorteggiati e per un terzo da esperti giuridici selezionati dal Parlamento in seduta comune, un cambiamento che promette di sorprendere per il metodo più aleatorio rispetto al consueto.

Istituzione dell’Alta Corte disciplinare

L’introduzione di un’Alta Corte disciplinare sancirebbe un ulteriore passo verso la creazione di un sistema più strutturato di gestione delle questioni disciplinari all’interno della magistratura.

Composta da 15 membri sia laici che togati, questa corte avrà l’autorità di esaminare e decidere sugli atti di indisciplina dei magistrati.

Una simile istituzione significa anche un forte segnale verso una maggiore trasparenza e rigore disciplinare.

La sua nascita, contestuale alle altre riforme, produrrebbe un impatto su come saranno gestite le carriere e le responsabilità dei magistrati.

Partecipazione e quorum

Essendo un referendum confermativo, quello sulla riforma della giustizia non richiede il raggiungimento di un quorum di partecipazione per la sua validità.

Differentemente dai referendum abrogativi, dove è necessario che almeno il 50% più uno degli aventi diritto si rechi alle urne, qui il problema non si pone.

Basta che una parte degli elettori esprima la propria opinione per determinare il risultato finale, sia esso nell’approvazione o nel rigetto delle proposte legislative.

Tale meccanismo enfatizza l’importanza di ogni singolo voto, poiché un solo scheda in più potrà indirizzare il cambiamento delle leggi fondamentali del sistema giustizia.