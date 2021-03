Yusaku Maezawa, miliardario giapponese, è alla ricerca di 8 persone creative che siano disposte a girare intorno alla luna con SpaceX.

Voglia di andare via? Un miliardario giapponese sta cercando otto volontari per volare sulla luna con lui sull’astronave di Elon Musk, la SpaceX. “Ci vorranno tre giorni per arrivare sulla luna, girarci intorno e tre giorni per tornare indietro“, ha detto Yusaku Maezawa in un video. “Pagherò per l’intero viaggio“, ha aggiunto.

SpaceX: viaggio verso la luna

SpaceX: Miliardario giapponese cerca 8 volontari per giro intorno alla Luna

La richiesta di Yusaku Maezawa è precisa: trovare 8 persone che abbiano voglia di fare un viaggio verso la Luna. Le domande di parecipazione a questo viaggio in SpaceX dovranno pervenire entro il 14 marzo 2021: subito dopo, sarà organizzata la partenza. I colloqui finali e i controlli medici dovrebbero essere effettuati entro la fine di maggio.

Il video del miliardario nipponico in cui formula la sua richiesta:

La missione – che prevede di navigare intorno alla luna per poi ritornare sulla Terra è stata soprannominata DearMoon – è prevista per il 2023 su una SpaceX Starship.

La navicella di Elon Musk sarà pronta in tempo?

Sebbene il veicolo spaziale sia ancora nelle prime fasi dei test, Elon Musk afferma di essere fiducioso che sarà pronto tra due anni. I primi due voli di prova di Starship si sono conclusi con atterraggi falliti, visto che il prototipo è esploso a pochi minuti dall’atterraggio.

Maezawa, imprenditore e collezionista d’arte che ha fondato l’azienda di moda online Zozo ha acquistato il diritto di essere il primo turista lunare di SpaceX nel 2018. Il volo sarà composto da 10-12 persone in totale, compresi gli otto civili. “Spero che insieme possiamo fare un viaggio divertente“, ha detto Maezawa nel filmato.