Il mondo del trasporto aereo low-cost sta attraversando un significativo cambiamento per quanto riguarda le politiche sul bagaglio a mano. Ryanair, uno dei principali vettori europei, sta adeguando le sue politiche in risposta a nuove direttive promosse dal Parlamento Europeo. Questo cambiamento prevede un aumento delle dimensioni consentite per l’oggetto personale, un tentativo di bilanciare le esigenze operative delle compagnie con la soddisfazione dei passeggeri.

Le nuove misure mirano a standardizzare le dimensioni del bagaglio a mano su tutti i voli intra-UE, offrendo maggiore chiarezza e trasparenza ai viaggiatori.

Bagaglio a mano blu – leonardo.it

Le modifiche di Ryanair alle politiche sul bagaglio a mano

Ryanair ha recentemente annunciato che, in risposta alle nuove direttive europee, aumenterà le dimensioni massime consentite per l’oggetto personale gratuito. Attualmente, i passeggeri possono portare con sé un articolo che misura al massimo 40 x 25 x 20 cm. Con l’introduzione delle nuove regole, la larghezza verrà incrementata a 30 cm, portando le dimensioni complessive a 40 x 30 x 20 cm. Questo cambiamento rappresenta un incremento del 20% del volume consentito, passando da circa 20 a 24 litri. Questo adeguamento permetterà ai passeggeri di utilizzare bagagli già conformi alle norme europee, senza dover affrontare costi aggiuntivi o inconvenienti.

Il ruolo delle istituzioni europee e l’adozione delle nuove norme

Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato una proposta consultiva che stabilisce limiti standard per i bagagli a mano sui voli intra-UE. La normativa prevede che i passeggeri possano portare gratuitamente un “collaboro personale” delle dimensioni di 40 x 30 x 15 cm e un secondo bagaglio con un peso massimo di 7 kg e una somma delle dimensioni pari a 100 cm. Affinché queste misure diventino legge, almeno il 55% dei Paesi membri deve approvarle, e ulteriori negoziati potrebbero portare a modifiche. Queste norme mirano a offrire chiarezza e trasparenza ai passeggeri, eliminando le discrepanze tra le diverse compagnie aeree.

Implicazioni per compagnie aeree e passeggeri

Le modifiche alle politiche sul bagaglio a mano non riguardano solo Ryanair, ma anche altre compagnie aeree rappresentate dall’associazione Airlines for Europe (A4E). Questa organizzazione ha confermato che tutte le compagnie affiliate adotteranno le nuove dimensioni entro la fine della stagione estiva 2025. British Airways, Jet2 ed EasyJet già accettano borse personali più ampie delle dimensioni minime UE, quindi l’impatto su questi vettori sarà minimo. Secondo i sostenitori della normativa, come Ourania Georgoutsakou, direttore generale di A4E, queste misure porteranno maggiore equità e trasparenza per i passeggeri, che saranno in grado di sapere esattamente quanto spazio hanno a disposizione, indipendentemente dal vettore scelto.