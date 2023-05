Anche se qualcuno pensa che le sagome di uccelli neri sui vetri delle autostrade siano state posizionate per abbellire un luogo di passaggio, il motivo non è assolutamente questo. Si tratta, infatti, di un escamotage studiato per preservare e tutelare la fauna selvatica.

Perché ci sono sagome di uccelli neri sui vetri delle autostrade?

Viaggiando in autostrada, oppure in treno, può capitare di vedere delle vetrate con delle sagome di uccelli neri. Vi siete mai chiesti il perché di queste strane installazioni? Generalmente, gli adesivi vengono applicati sui pannelli fonoassorbenti, ovvero dei divisori che consentono l’isolamento acustico. In molti pensano che si tratti di un escamotage per abbellire i tratti stradali ad alto scorrimento, ma la realtà è ben diversa.

Le sagome di uccelli neri sui vetri delle autostrade, infatti, hanno un ruolo fondamentale nella protezione della fauna selvatica. Vengono posizionate sui pannelli fotoassorbenti con uno scopo ben preciso: evitare che i volatili vadano a sbattere contro le superfici. Essendo trasparenti, vengono percepite dagli animali soltanto dopo l’impatto. Quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, risulta mortale. Gli uccelli muoiono sul colpo, oppure dopo atroci sofferenze. Mettendo le sagome sui vetri, gli animali se ne tengono alla larga perché li avvertono come rapaci, quindi pericolosi.

Quanti uccelli muoiono a causa delle vetrate?

Non soltanto contro i vetri delle autostrade, gli uccelli possono morire anche a causa dell’impatto contro le vetrate dei grandi edifici. Secondo uno studio condotto dagli studiosi dello Smithsonian Conservation Biology Institute e dello U.S. Fish and Wildlife Service, intitolato Bird–building collisions in the United States: Estimates of annual mortality and species vulnerability, negli Stati Uniti muoiono ogni anno un miliardo di volatili. La causa? Collisioni contro strutture che presentano pannelli trasparenti. Questi incidenti si verificano soprattutto durante il periodo delle migrazioni, anche in Italia.

