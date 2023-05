Il Salone del Libro di Torino 2023 va in scena dal 18 al 22 maggio. È l’ultimo salon des salons per il direttore editoriale Nicola Lagioia, che dal 2024 (e fino al 2026) sarà sostituito da Annalena Benini, la scrittrice e giornalista del Foglio, autrice di Annalena per Einaudi e moglie di Mattia Feltri. Il titolo del Salone internazionale di quest’anno è “Attraverso lo specchio”, un omaggio al meraviglioso universo letterario di Lewis Carroll.

Salone del Libro Torino 2023: programma e ospiti

La 35° edizione del tempio torinese dell’editoria ha un programma mostruoso che comprende oltre 1.400 eventi, presentazioni, incontri e dibattiti. Tantissimi gli appuntamenti imperdibili che vanno in scena al Lingotto, dove arrivano numerosi volti noti della letteratura mondiale. Dagli spagnoli Fernando Aramburu (vincitore del Premio Strega Europeo con Patria) e Javier Cercas (l’autore della trilogia della Terra Alta) al Premio Pulitzer americano Andrew Sean Greer (nel 2018 con il romanzo Less) e il Nobel nigeriano Wole Soyinka, considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura africana.

Non mancano nomi illustri e pluripremiati dal resto del mondo. Dai francesi Emmanuel Carrère, Victoria Mas e Anthony Passeron, alle scrittrici statunitensi Alka Joshi e Helene Stapinski, passando per il nigeriano Bayo Akomolafe, gli albanesi Durim Taçi, Gëzim Hajdari e Sonila Strakosha. Tra i tanti italiani spiccano Maurizio de Giovanni, Alessandro Barbero, Margherita Mazzucco e Giovanni Grasso.

Il Salone del Libro di Torino torna dal 18 al 22 maggio 2023

Non mancano ospiti pop, al Salone per presentare le loro autobiografie. Si va da Amanda Lear con La mia vita con Dalì e Federica Pellegrini con Acqua azzurra – La mia storia a Ezio Greggio con N. 1. Una vita di avventure, incontri, scherzi, risate ed Elena Di Cioccio con Cattivo sangue. Molto attesi anche Luca Argentero per la presentazione del romanzo Disdici tutti i miei impegni, Ermal Meta per parlare di Domani e per sempre e Gaia Tortora per un incontro con Marco Damilano ed Enrico Mentana.

La pre-apertura del 17 maggio è alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino con l’evento Arrampicarsi sugli specchi – Musica e parole per Alice, con Stefano Bollani, Valentina Cenni e Baricco. L’apertura del 18 maggio, alle ore 11:30 in Sala Oro, è affidata alla lectio magistralis della giornalista e scrittrice bielorussa Svjatlana Aleksievič, premiata con il Nobel per la Letteratura nel 2015. L’inaugurazione per il pubblico più giovane è alle 10:45 all’Arena Bookstock con una lezione sulla democrazia e sulla partecipazione del giudice emerito della Corte Costituzionale e docente Sabino Cassese.

Il 19 maggio tocca ad Alessandro Barbero, Carolina Crescentini, Fabio Caressa, Alessandro Cattelan e Matteo Bianchi. Tra i tanti incontri del 20 maggio spiccano quelli con Roberto Saviano, Zerocalcare, Antje Rávic Strubel, Luca Ricolfi, Dacia Maraini e Benedetta Rossi. Gli appuntamenti con Massimo Recalcati, Victoria Lomasko, Mario Calabresi, Bruno Vespa, Giovanni Caccamo e Carlotta Perego si tengono il 21 maggio, mentre il 22 maggio si può partecipare agli eventi con Behrouz Boochani, Elena Triolo, Claudia Grande e Vincenzo Marino.

Salone del Libro Torino 2023: date, orari e biglietti

Questi sono soltanto alcuni degli eventi che hanno luogo nelle varie giornate e sono riportati sul sito ufficiale del Salone, ai quali si aggiungono i 600 appuntamenti del Salone Off sparsi per tutta la città metropolitana di Torino e descritti nella sezione dedicata del sito. Gli orari per l’accesso al Lingotto sono dalle 10 alle 20 nelle giornate di giovedì 18, domenica 21 e lunedì 22 maggio; dalle 10 alle 21 per venerdì 19 e sabato 20 maggio.

I biglietti sono disponibili online sul sito del Salone in diverse opzioni: intero (per uno dei cinque giorni) a 12 euro + prevendita, ridotto a 9 euro + prevendita per disabili, over 65 e giovani tra i 14 e i 26 anni e a 3,50 euro + prevendita per bambini tra i 3 e 13 anni. Altrimenti c’è l’abbonamento a 30 euro per tutti e cinque i giorni oppure le varie offerte di librerie e musei della rete torinese e per pazienti e familiari dell’Istituto di Candiolo – IRCSS. Il posto per alcuni incontri deve essere prenotato in anticipo attraverso la piattaforma SalTo+.

