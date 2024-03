Oltre 1900 espositori, di cui 600 giovani talenti sotto i 35 anni, 22 scuole di design e numerosi ospiti internazionali: sono i punti di forza del Salone del Mobile 2024, dal 16 al 21 aprile alla Fiera Milano Rho. Sette le sezioni della 62esima edizione per parlare a 360 gradi di responsabilità ambientale, economica e sociale: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S.Project, il SaloneSatellite, il Salone Internazionale del Bagno ed EuroCucina. Questi ultimi due percorsi sono completamente rinnovati, con il ricorso alle neuroscienze e una mostra in Triennale.

Salone del Mobile 2024: Milano capitale del design

Quest’anno il Salone ridistribuisce completamente i padiglioni, con gli espositori raggruppati per contenuto e target di visitatori. Il programma prevede installazioni immersive e interattive, performance artistiche, conferenze e tavole rotonde con ospiti internazionali, incontri formativi per i giovani e workshop verticali su temi caldi della progettazione. Non mancano un punto vendita di libri curato da Corraini Mobile, una nuova biblioteca del design (su progetto di Formafantasma) e un’arena circolare.

Tornato in piena presenza dal 2022, il più importante appuntamento di mercato per il settore è un’occasione unica per tutta la filiera del legno-arredo di mostrare la qualità della sua produzione. Nel 2023 il comprato ha fatturato 52,6 miliardi di euro, di cui 20 miliardi di export e 32,7 di mercato interno. Soltanto al macrosistema arredamento si devono 28 miliardi di euro nell’export per il 53% in tutto il mondo.

Tra gli eventi del Salone 2024, spiccano le tre grandi installazioni. Interiors by David Lynch. A Thinking Room (padiglioni 5-7) sono le stanze del pensiero del regista americano, immaginate come porte simboliche da attraversare per immergersi nella manifestazione. Under the Surface (padiglione 10) è firmata da Accurat, Design Group Italia ed Emiliano Ponzi per il Salone Internazionale del Bagno e riflette, sotto forma di isola sommersa, sulla sostenibilità idrica e l’uso consapevole dell’acqua. Al centro di EuroCucina, All You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances riunisce sei riviste indipendenti per fornire al pubblico una visione originale sul presente e sul futuro del cibo.

Il Salone del Mobile 2024 apre il 16 aprile: tutti i numeri, gli eventi e le novità

Gli incontri, nel contenitore Drafting Futures. Conversations about Next Perspectives a cura di Annalisa Rosso, vedono protagonisti gli architetti Francis Kéré, John Pawson, Jeanne Gang e Hans Ulrich Obrist, direttore artistico della Serpentine Gallery. Le tavole rotonde affrontano argomenti cruciali per l’attualità del design e dell’architettura come l’uso dell’intelligenza artificiale, il rapporto tra nautica e progetto e le novità del settore ospitalità.

Nei giorni di avvicinamento alla fiera, il Fuorisalone valorizza la visibilità degli espositori attraverso una presenza su una mappa interattiva segnalando la loro posizione nei padiglioni e i loro eventi in città. La vocazione all’inclusione, al servizio e alla formazione è rafforzata dalla collaborazione con il Comune di Milano e le principali scuole di design della città (dalla NABA allo IED) per il progetto Accoglienza, grazie al quale i giovani hanno l’opportunità di dialogare con i professionisti dell’industria del design. Un’altra collaborazione è con il Teatro alla Scala e la presenza dell’Orchestra diretta da Riccardo Chailly e del tenore Juan Diego Flórez. Si rinnovano, infine, le sinergie commerciali con Intesa Sanpaolo, Piquadro, Panerai, Cà del Bosco, S.Bernardo, Illy, Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o e novità quali Angaisa.

Salone del Mobile 2024: orari, biglietti e espositori

“Cogliere le nuove tendenze, l’evoluzione di un intero settore coinvolgendo e ascoltando le community vicine e lontane, identificando nuovi approcci, metodologie e tecnologie, sperimentando, in una espressione stare sulla frontiera: questa l’ambizione ancora oggi del Salone del Mobile – spiga la presidente Maria Porro –. Neuroscienze, intelligenza artificiale, nuovi format e percorsi, un progetto culturale unitario ma diffuso, tra coerenza e multidisciplinarietà, le stanze per pensare di David Lynch, l’installazione di Salotto NY che ci porta sott’acqua e tra poesia e numeri fa il punto sullo stato dell’arte dell’industria del bagno ma anche i talk con tanti ospiti tra cui il premio Pritzker Francis Kéré e le performance visionarie di artisti e food designer”.

“Tutto è stato pensato per offrire al visitatore e all’espositore un’esperienza eccezionale per contenuto e contenitore – conclude Porro –, impossibile da replicare se non qui, al Salone di Milano, impensabile da perdere, anche se non si limita a una sola settimana, ma copre tutto l’arco dell’anno grazie alla forza propulsiva e inclusiva della nostra piattaforma digitale”. Il programma completo, con l’elenco degli espositori, gli orari, i biglietti (l’apertura al pubblico è sabato 20 e domenica 21 aprile) e le modalità di ingresso, è disponibile sul sito ufficiale del Salone del Mobile.

