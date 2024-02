Sanremo 2024 va in scena dal 6 al 10 febbraio, ma nei giorni convulsi del Festival c’è un aspetto importante che rimane poco conosciuto dal grande pubblico: come si preparano nei mesi precedenti e durante la kermesse e cosa mangiano i cantanti in gara? L’allenamento e il benessere fisico sono fondamentali per i Big che salgono sul palco del Teatro Ariston. Lo stress è parecchio e si lavora non soltanto con la voce ma anche con il corpo.

Sanremo 2024: cosa mangiano i cantanti

La dieta di un artista impegnato a Sanremo si basa su alimenti ad alta digeribilità. Prevalgono pochi grassi, molta frutta e verdura, in particolare carote, zucca, radicchio rosso, patate americane (quelle dolci) e cibi ricchi di betacarotene. Meglio evitare gli agrumi che pur pieni di betacarotene favoriscono l’acidità.

Il menu più frequente è pasta a pranzo (ma non eccessivamente salata) e proteine a cena, in particolare il pesce. In quantità moderata è consentita la carne poiché la digestione proteica è più lenta. Gli artisti bevono tante tisane (con un cucchiaino di miele) e acqua naturale a temperatura ambiente, mai frizzante perché irrita le corde vocali e causa reflusso e raucedine.

L’erisimo, l’erba dei cantanti toccasana per la voce

Sono banditi il latte (la caseina ispessisce il catarro), il caffè e il tè che seccano la gola e gli alcolici e le bibite gassate che la irritano e asciugano. Tra le tisane più consumate spicca quella all’erisimo, chiamata proprio l’erba dei cantanti: grazie alle proprietà antinfiammatorie, fluidificanti, antibatteriche e bechiche della pianta, l’infuso è un rimedio naturale per afonia, raucedine, tosse, laringite, faringite e tracheite.

Le foglie più morbide e i boccioli non fioriti si possono usare crudi nelle insalate oppure cotti in frittate e nella preparazione di una salsa alle erbe. C’è chi usa pure la tintura madre in soluzione idroalcolica: le gocce sciolte in acqua, bevute dopo i pasti, oppure in un cucchiaino di miele prima di cantare.

La dieta dei cantanti a Sanremo: quando si mangia

È fondamentale per chi è in competizione a Sanremo rispettare i tempi giusti dei pasti rispetto agli orari delle prove e dell’esibizione. La coach, consulente e nutrizionista Ilenia Grieco, raggiunta da Vanity Fair, suggerisce questa tabella: colazione leggera e spuntino a metà mattinata con mela e frutta secca; un pasto alle 16 con pasta corta in bianco (niente spaghetti: si digeriscono più lentamente), frutta e acqua; uno spuntino alla sera due ore prima dell’inizio della diretta televisiva.

Tre cantanti tra i trenta partecipanti selezionati dal direttore artistico e conduttore Amadeus si segnalano per un particolare regime alimentare. Annalisa è pescetariana: fa una dieta principalmente vegetariana (ha completamente eliminato la carne) con l’aggiunta di pesce e frutti di mare. Mahmood si allena parecchio e dopo il training mangia petto di pollo, anacardi tostati, zucchine, carote, olio di cocco e patata dolce. Emma, infine, punta forte sul sonno: per lei è il riposo ad essere fondamentale e per questo lavora con la psicologa tedesca Theresa Schnorbach, esperta nella relazione tra sonno e appetito.

