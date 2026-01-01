Sbalzi di tensione, proteggi i tuoi elettrodomestici: basta un dispositivo e sei al sicuro in casa

In un mondo sempre più tecnologico, le nostre abitazioni sono piene di apparecchi elettrici delicati: smart TV, router, climatizzatori, pompe di calore e sistemi domotici. Tutti questi dispositivi funzionano con centraline elettroniche sensibili e, pur essendo estremamente sofisticati, hanno un punto debole: le sovratensioni.

Basta un temporale lontano, un guasto della rete o una manovra elettrica improvvisa per creare micro-picchi di tensione, anche brevissimi, che possono compromettere gravemente l’elettronica di casa. A volte, il danno non è immediato, ma graduale: schede elettroniche che si logorano fino a guastarsi completamente.

Fortunatamente, esiste una soluzione efficace, discreta e ancora poco conosciuta: gli SPD, ovvero i Surge Protective Device, o scaricatori di sovratensione.

Come funzionano gli SPD e perché sono indispensabili

Gli SPD si montano direttamente nel quadro elettrico e lavorano in silenzio, proteggendo l’intera abitazione da sbalzi di tensione e fulmini. Quando rilevano un picco elettrico, deviando l’energia in eccesso verso terra, impediscono che la corrente raggiunga i tuoi apparecchi, evitando danni irreparabili.

MOV (Varistori a ossido di metallo): cambiano resistenza in base alla tensione, assorbendo e deviando i picchi improvvisi.

cambiano resistenza in base alla tensione, assorbendo e deviando i picchi improvvisi. Spinterometri a gas (GDT): contengono gas ionizzabile che crea un canale di scarica quando la tensione supera la soglia.

contengono gas ionizzabile che crea un canale di scarica quando la tensione supera la soglia. Sistemi combinati: uniscono le due soluzioni per una protezione più completa, ideale in zone ad alto rischio atmosferico.

uniscono le due soluzioni per una protezione più completa, ideale in zone ad alto rischio atmosferico. Gli SPD si dividono in tre tipi principali: Tipo 1 per edifici con impianti parafulmine, Tipo 2 per appartamenti e villette, e Tipo 3 per proteggere singoli dispositivi delicati come TV, PC o elettrodomestici sensibili.

Un impianto protetto da SPD riduce drasticamente il rischio di danni ai dispositivi elettronici e agli elettrodomestici più costosi. Un fulmine caduto anche a chilometri di distanza o un micro-sbalzo della rete non sarà più una minaccia.

Inoltre, gli SPD contribuiscono a:

Allungare la vita degli apparecchi, evitando logoramento elettronico.

Prevenire il rischio di surriscaldamento dei cavi e potenziali incendi.

Evitare blackout improvvisi causati da picchi di tensione.

Gli SPD non sono dispositivi fai-da-te: devono essere installati da elettricisti qualificati. Il professionista valuterà il coordinamento con l’impianto di terra, la potenza disponibile, il tipo di rete e il rischio locale. Solo un’installazione corretta garantisce che la protezione sia efficace e duratura.

Proteggere la propria casa non significa solo prevenire danni costosi, ma anche vivere con maggiore serenità. Con un piccolo investimento, un SPD domestico trasforma la tua abitazione in un ambiente sicuro contro fulmini, sbalzi di tensione e micro-interruzioni, lavorando in silenzio per proteggere tutto ciò che conta davvero.