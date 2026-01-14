Scontata del 40%: una poltrona così chic non la trovi nemmeno da Maisons du Monde ma da Eurospin sì

Il mondo del design è un’inarrestabile evoluzione di ispirazioni, che si lasciano contagiare di stagione in stagione, dai trend più amati del momento. Gennaio è uno dei mesi più amati per chi ha il desiderio di arredare la propria casa o di apportare piccole modifiche per rinnovarla.

L’apertura dell’anno, in effetti, è il momento ideale per dare una svolta al proprio stile, concedendosi qualche acquisto in più che fino ad ora era passato in secondo piano. Per portare nuova luce agli ambienti che compongono la dimora non è necessario ricorrere a grandi opere di rimodernamento.

È noto il potere dei giusti elementi per modificare completamente l’atmosfera tra le mura domestiche. Una delle correnti più apprezzate anche nel 2026, sarà quella luxury. Una casa degna di una rivista patinata, che brilla per eleganza e accuratezza di dettagli, d’altra parte, oggi si può ottenere anche senza grandi investimenti.

I designer più acclamati insegnano che pochi componenti possono fare la differenza nel completare con gusto un soggiorno, una camera da letto o una sala da pranzo. Nella zona living, una semplice seduta può diventare protagonista con le sue linee e i suoi materiali, catturando lo sguardo e portando una ventata di freschezza.

Non bisogna, tuttavia, cadere nell’errore di pensare che per un effetto “casa d’autore” sia necessario cedere a spese folli. Eurospin in questi giorni ha aggiornato il suo catalogo con un’offerta eccezionale che fa tremare i colossi del settore.

La poltrona effetto luxury di Eurospin: promozione folle da non perdere

Chi frequenta abitualmente Eurospin, sa bene che tra gli scaffali del supermercato non si trovano soltanto promozioni interessanti che riguardano gli alimentari. Il colosso della grande distribuzione organizzata può contare infatti, su un catalogo in continuo aggiornamento nel quale compaiono prodotti appartenenti anche alla categoria casa.

L’offerta è ancora più ampia sullo shop online di Eurospin, dove in questi giorni è emersa una proposta da non perdere per gli appassionanti di design. Si tratta della poltrona effetto velluto con gambe dorate, realizzata in poliestere con dimensioni 71 x 60 x 84 cm.

Un piccolo gioiello d’arredo, questo oggetto si pone come una scelta raffinata e in linea con le tendenze del momento, da integrare nel proprio ambiente preferito a seconda delle esigenze.

Può diventare una moderna poltrona per la camera da letto, su cui adagiare coperte e vestiti. Può arredare il soggiorno e gli open space per aggiungere posti a sedere per gli ospiti o per creare un comodo angolo lettura.

Le idee non mancano, anche perché è possibile scegliere tra tre diverse varianti di colore. La poltrona in velluto è disponibile nel colore rosa cipria, in grigio e in verde foresta. Tutte e tre le nuances che spiccano sulla seduta ovale con apertura sullo schienale, vengono impreziosite dall’effetto dorato metallico delle gambe sottili.

Questo articolo è attualmente scontato al 40% e il suo prezzo scende da 99,99 euro a 59,99 euro. Il prodotto si può acquistare usufruendo del servizio “Clicca e ritira”, che permette di ordinarlo tramite il sito ufficiale dello store online Eurospin, per poi riceverlo nel proprio punto vendita di fiducia.