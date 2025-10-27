Negli ultimi anni, l’Italia ha intensificato le misure di sostegno economico per le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 25.000 euro. Queste agevolazioni, sia a livello statale che regionale, sono pensate per aiutare le famiglie a gestire le spese quotidiane e migliorare la qualità della vita. Tuttavia, molti cittadini non ne sono consapevoli e rischiano di perdere queste opportunità preziose. È essenziale quindi mantenere aggiornata la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per poter usufruire di tali benefici.

Isee basso: agevolazioni e bonus 2022

Iniziative per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro

Tra le misure più significative per il 2025, spicca il Fondo Dote Famiglia, riservato a famiglie con un ISEE sotto i 15.000 euro. Questo contributo offre fino a 300 euro per ogni figlio tra i 6 e i 14 anni, destinati ad attività sportive. Le domande per accedere a questo fondo si aprono il 29 settembre, offrendo un’opportunità concreta di supporto economico. Inoltre, dal 1° ottobre, è disponibile la Carta della Cultura, un bonus annuale di 100 euro da spendere in libri, retroattivo fino al 2024, con un valore complessivo che può raggiungere i 500 euro.

Agevolazioni per le spese alimentari e quotidiane

Un’altra misura rilevante è la Social Card “Dedicata a te” 2025, un bonus di 500 euro destinato a coprire le spese alimentari, assegnato automaticamente dall’INPS per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro. Per le famiglie con un ISEE sotto i 25.000 euro, è disponibile il Bonus bollette da 200 euro, che può aumentare fino a 500 euro se combinato con il bonus sociale. Questa agevolazione viene applicata automaticamente se la DSU è correttamente aggiornata, alleviando il peso delle spese domestiche.

Supporto a istruzione, salute e trasporti

Le misure di sostegno economico si estendono anche all’istruzione e alla salute. Il Bonus asilo nido offre fino a 3.000 euro all’anno per coprire le rette scolastiche o l’assistenza domiciliare, riservato alle famiglie sotto i 25.000 euro di ISEE. Per chi ha figli di dipendenti pubblici, c’è inoltre il Bonus Centri Estivi fino a 400 euro. Per coloro che desiderano rinnovare elettrodomestici inefficienti, è previsto un Bonus elettrodomestici di 200 euro. Infine, il Bonus trasporti 2025 offre abbonamenti scontati per studenti e pendolari, mentre il Bonus psicologo, disponibile per chi ha un ISEE fino a 50.000 euro, supporta le spese legate al benessere mentale.