Avere quattro zampe, scodinzolare e abbaiare: ecco tre caratteristiche che ci fanno immediatamente riconoscere un cane, tuttavia pensare che tutti gli appartenenti a questa specie animale siano perfettamente uguali è un falso mito da sfatare. Non ne esistono due identici, infatti ciascuno è dotato di personalità, gusti e preferenze che lo rendono unico agli occhi di chi se ne prende cura.

Scoprire com’è il mondo visto dai cani è un desiderio condiviso da molte persone: chi può raccontare l’universo canino in modo impeccabile se non lo stesso miglior amico dell’uomo? È proprio partendo da questa prospettiva originale che Sara de Cristofaro e Lauretana Sattahanno scritto a quattro mani “Senti chi abbaia: cosa direbbe il tuo cane se potesse parlare”, divertente e utile volume che permette di scoprire tante verità e curiosità sul comportamento dei cani, di approfondire il loro modo d’essere, la capacità di agire e reagire agli stimoli, mettendo in luce la straordinaria abilità di intrecciare relazioni profonde e gratificanti che durano una vita intera.

Il manuale, disponibile in libreria e negli store digitali, è nato dalla passione e dall’esperienza personale delle due autrici, che in 256 pagine compiono una “missione impossibile”: dare la parola ai cani. Sono loro a chiarire alcuni dei dubbi più comuni, offrendo un punto di vista inedito ma indispensabile per imparare a comunicare e dialogare con questi esseri speciali, interpretando richieste, desideri e necessità.

Amici a quattro zampe… narratori d’eccezione

Il libro permette ai lettori di osservare la vita dei cani da una angolazione totalmente nuova, affidandosi alle loro ipotetiche spiegazioni che aiutano a rispondere a una lunga serie di domande: chi non vorrebbe sapere se i cani hanno il senso del tempo, se vedono in bianco e nero, se sono in grado di riconoscere sé stessi e gli altri simili. Altre curiosità da soddisfare riguardano la capacità di innamorarsi e di entrare in sintonia con le persone. Alcuni interrogativi, inoltre, riguardano aspetti più pratici: è vero che hanno bisogno di una routine? Possono dormire nel letto insieme ai loro proprietari? Cosa succede se vengono lasciati soli?

Il superpotere dei cani? Capire i sentimenti

Uno degli aspetti più interessanti affrontato nelle pagine del libro riguarda la relazione tra uomo e cane, un rapporto tanto appagante quanto intenso che può realmente migliorare la vita di entrambi. Abili nell’interpretare i gesti e le espressioni, i cani sono capaci di creare un legame unico e indissolubile basato su una attenta osservazione dei comportamenti umani. Affidarsi ai consigli degli “esperti” aiuta a capire cosa amano e cosa non sopportano, imboccando la strada giusta per renderli felici.

Identikit delle autrici

Classe 1979, Sara de Cristofaro condivide sin da bambina la vita con cani e gatti tanto da diventare educatore cinofilo. L’adozione di Max, Dobermann con un background di grave disagio, la aiuta a scoprire i problemi comportamentali che possono manifestarsi in questi animali. È proprio per capire Max che si avvicina al mondo degli addestratori e decide di approfondire l’argomento sui libri, iniziando nel 2004 il percorso in tecniche interdisciplinari di educazione cinofila. A gratificarla è l’idea di poter essere il ponte di comunicazione tra i componenti del gruppo familiare e il loro cane.

Lauretana Satta, proprietaria e blogger, vanta una lunga esperienza cinofila grazie alla dolcissima Australian Shepherd blue merle Celeste, il suo primo cane, seguita dal meticcio di Pastore Belga e Terranova di nome Eduard e da Oban, il suo Collie Blue Merle dal carattere molto speciale. Spinta dalla volontà di cambiare una situazione di partenza un po’ complicata, decide di potenziare il suo impegno e perfezionare la conoscenza in materia.