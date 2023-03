La sostenibilità, anche se in molti lo ignorano, abbraccia anche la sfera sessuale. Dai preservativi ai sex toys, passando per i lubrificanti: tutti dovremmo imparare a fare l’amore in modo green. Vediamo cosa significa e qual è la soluzione per vivere il sesso liberamente, ma rispettando l’ambiente.

Sesso e sostenibilità: cosa significa fare l’amore in modo green

Anche se l’Italia è considerato uno dei Paesi più sostenibili, le sfide da vincere per il bene dell’ambiente sono ancora tante. Sul tema della sessualità, ad esempio, i cosiddetti comportamenti virtuosi sono appannaggio di una piccola percentuale della società. Innanzitutto, è bene chiarire che fare l’amore in modo green non significa praticare eros all’aria aperta, anzi. Ciò che ci circonda va sempre rispettato. Ergo: anche quando la passione prende il sopravvento, non bisogna mai danneggiare o sporcare l’ambiente.

Pertanto, abbinare il sesso alla sostenibilità significa porre attenzione agli acquisti che si fanno per soddisfare i propri piacere. Partiamo dai preservativi. Sapete che questo tipo di anticoncezionale ha delle tempistiche di biodegradazione di oltre 30 anni? Considerando che il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione stima una produzione di 10 miliardi di profilattici in lattice all’anno, capirete che è necessario scegliere un’alternativa. Da qualche anno a questa parte, in commercio si trovano condom vegani e biodegradabili, realizzati in gomma vegetale o altro lattice naturale e con lubrificanti privi di parabeni. Facendo una scelta di questo tipo, non si rispetta solo l’ambiente, ma si evitano anche eventuali allergie o intolleranze.

Sesso sostenibile: attenzione ai sex toys

Un altro passo importante verso la sostenibilità, sempre per quel che riguarda il sesso, è fare attenzione ai lubrificanti che si acquistano. Controllate sempre la composizione ed evitate l’acquisto di prodotti che contengono parabeni e sostanze chimiche. Al contrario, optate per articoli vegani, generalmente a base di acqua e oli naturali. Occhio anche ai sex toys, ultimamente molto in voga anche in Italia. Anche i giochi erotici dovrebbero essere sostenibili, quindi costruiti con materiali biodegradabili.

