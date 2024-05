In occasione della Giornata internazionale delle foreste che si celebra ogni 21 marzo con il primo giorno di primavera, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha presentato il SinFor, il nuovo Sistema informativo forestale. L’obiettivo di questo strumento innovativo è raccogliere tutte le informazioni statistiche, amministrative, cartografiche e ambientali del patrimonio boschivo italiano e delle sue filiere produttive e socio-culturali.

Sistema informativo forestale: come funziona

Realizzato dal Sian (il Sistema informativo agricolo nazionale), dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia e dal Centro Foreste e Legno del Crea, il SinFor funziona attraverso un processo partecipato tra enti nazionali e locali e soggetti pubblici e privati. Tutti questi soggetti che producono e utilizzano a vario titolo dati relativi al settore forestale li mettono a disposizione di un unico sistema organizzato e aggiornato nel tempo.

Il SinFor si articola in due ambienti interconnessi di indagine: la carta forestale nazionale e il database foreste. Nella carta forestale vengono raccolte e armonizzate tutte le informazioni territoriali inerenti al patrimonio pubblico, che serviranno da supporto alle scelte politiche e di programmazione, gestione e pianificazione forestale. Il database foreste riunisce dati strutturati in 147 indicatori, utili per monitorare l’attuazione della strategia forestale nazionale e soddisfare ogni necessità informativa sullo stato dei nostri boschi.

Migliorare, incrementare e coordinare dati e info sulle foreste italiane: la missione dei SinFor

Il database è diviso in sei ambiti di indagine: bio-economia, gestione forestale, patrimonio, programmazione e pianificazione, risorse finanziarie e tutela e conservazione ambientale. Grazie al SinFor, le nostre foreste saranno a portata di click, fa sapere la Rrn (Rete rurale nazionale), il programma che sostiene lo sviluppo rurale italiano attraverso la Rete rurale europea. Il sistema, infatti, è pubblico e consultabile online sul suo sito ufficiale.

Naturalmente il neonato sistema verrà aggiornato ogni giorno e arricchito di dati e informazioni fresche, strati cartografici, commenti e analisi, strutturandosi sempre di più col passare del tempo e degli interventi. Il lancio della piattaforma ribadisce che la gestione delle foreste è uno dei campi in cui l’Italia è all’avanguardia a livello mondiale.

SinFor, Crea lancia il sito ufficiale

“A oltre 100 anni dalla Legge Serpieri, che fu la prima a normare in questo senso, oggi, siamo la prima nazione ad essersi dotata di una strategia nazionale forestale, con uno stanziamento di ben 420 milioni di euro.Il nuovo Sistema informativo nazionale è uno strumento importante, un mezzo per approfondire il nostro prezioso patrimonio forestale, parte fondamentale del paesaggio storico e culturale italiano”, dichiara il ministro Francesco Lollobrigida.

“SinFor è il risultato di lungo processo di natura partecipativa, che ha coinvolto tutti i soggetti che operano a vario titolo all’interno del settore forestale in Italia (Regioni e Province autonome, Ministeri competenti, stakeholder operanti nel settore ed esperti di comprovata esperienza), e a cui Compagnia delle foreste sta attivamente partecipando, riportando la propria esperienza maturata negli anni con i Rapporti regionali sullo stato delle foreste”, spiegano dalla Rrn.

