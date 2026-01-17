Smartphone, questa impostazione attiva di default ti sorveglia di continuo a tua insaputa

Oltre ai rischi noti legati a GPS, microfono e fotocamera, esiste un’impostazione spesso attiva di default che può trasformare il telefono in un dispositivo di sorveglianza costante e invisibile: l’autorizzazione di accessibilità. Questa funzione, originariamente pensata per agevolare l’accesso a persone con disabilità, oggi viene sfruttata da molte app con finalità molto più invasive, mettendo a rischio la privacy dell’utente.

L’autorizzazione di accessibilità è nata per migliorare l’esperienza di persone con disabilità visive, facilitando la lettura dello schermo e il controllo vocale. Tuttavia, numerose applicazioni – dai launcher alternativi alle app di ottimizzazione del sistema, fino agli strumenti di monitoraggio dell’uso del telefono – la utilizzano per avere accesso continuo a ciò che avviene sul dispositivo.

Con questo permesso, un’app può osservare in tempo reale ciò che appare sullo schermo, sapere quali app vengono aperte e quando, tracciare tocchi, scorrimenti e digitazioni, intercettare codici sensibili e persino monitorare l’uso di app bancarie o di pagamento. Il vero problema è che questa funzione opera costantemente in background senza segnali evidenti per l’utente, trasformandosi in un potente strumento di spionaggio, furto d’identità e frodi digitali.

Perché l’accessibilità diventa un rischio per la privacy

La maggior parte degli utenti è abituata a premere “Consenti” per sveltire l’installazione e l’uso delle app, senza leggere attentamente cosa comporta concedere determinate autorizzazioni. I messaggi di richiesta sono spesso vaghi, rassicuranti e non chiariscono le implicazioni reali, inducendo così a concedere permessi molto potenti senza piena consapevolezza.

Non solo app sospette, ma anche servizi apparentemente innocui, come notifiche avanzate e risparmio energetico, richiedono questo accesso. Di conseguenza, l’autorizzazione di accessibilità viene attivata in moltissimi dispositivi senza che l’utente ne sia realmente consapevole, aprendo la porta ad attacchi sofisticati.

I rischi concreti: truffe e furti d’identità sempre più complessi(www.leonardo.it)

Gli esperti di cybersicurezza mettono in guardia sul fatto che questa impostazione è al centro di truffe mobili sempre più avanzate. Le app malevoli possono sfruttarla per:

Intercettare le credenziali bancarie;

Visualizzare schermate false sopra quelle autentiche per ingannare l’utente;

Autorizzare transazioni senza consenso;

Bypassare sistemi di sicurezza come l’autenticazione a due fattori;

Facilitarne attacchi tramite il furto di SIM.

Il dispositivo continua a funzionare normalmente mentre, in background, qualcuno osserva e agisce indisturbato.

Controllo della privacy: come difendersi in pochi minuti

La tutela della propria privacy è possibile e alla portata di tutti. Su smartphone Android, il percorso per controllare e revocare le autorizzazioni di accessibilità è:

Impostazioni > Privacy o Sicurezza > Accessibilità

Qui è possibile visualizzare tutte le app che hanno accesso a questa funzione. Se un’app non è indispensabile o appare sospetta, è consigliabile revocare immediatamente il permesso.

Anche su iPhone con iOS 16 o versioni successive, Apple ha introdotto la funzionalità “Controllo di sicurezza“, accessibile da:

Impostazioni > Privacy e sicurezza > Controllo di sicurezza

Questa permette di rivedere e aggiornare rapidamente la condivisione delle informazioni con app e persone, interrompendo la condivisione in caso di necessità tramite l’opzione “Inizializzazione di emergenza”. Per usare questa funzione è importante che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS e che l’utente abbia attivato l’autenticazione a due fattori per il proprio Apple ID.

In un mondo iper-connesso, la sicurezza digitale diventa una componente fondamentale del benessere personale. Controllare periodicamente le impostazioni dello smartphone, rifiutare autorizzazioni non necessarie e dedicare qualche minuto a comprendere cosa si concede alle app sono azioni essenziali per proteggersi da rischi che possono trasformare un dispositivo alleato in una minaccia per la privacy.

Proprio come chiudere a chiave la porta di casa è un gesto naturale, anche monitorare i permessi di accessibilità deve diventare parte della routine digitale quotidiana, per evitare che la privacy venga compromessa da un “piccolo pulsante” premuto senza pensarci.