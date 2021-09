Il 2021 è stato un anno d’oro per lo sport italiano. Tante le vittorie che si sono susseguite nel corso di tutta la stagione estiva, a partire dal trionfo degli Azzurri di Roberto Mancini agli Europei di calcio, fino ad arrivare ai successi raggiunti nella pallavolo, nel tennis e nella crono di ciclismo. Scopriamo insieme tutte le medaglie portate a casa dai nostri connazionali.

Sport italiano: giovani che fanno il tifo

Sport italiano, un vero campione nel 2021: gli Azzurri di Mancini

La magica estate italiana dello sport è stata inaugurata a partire dalla vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini agli Europei 2020. La squadra tricolore, in finale, batte l’Inghilterra a Wembley, arrivando a concludere il match ai calci di rigore, dove Gianluigi Donnarumma ha dimostrato di essere un portiere talentuoso, in grado di difendere la propria porta con le unghie e con i denti. Una foto:

Un altro importante tassello nello sport italiano l’ho aggiunto Matteo Berrettini, il quale ha conquistato la prima finale a Londra, battendo diversi avversari, come Pella, Van de Zandschulp, Bedene, Ivaska, Auger-Aliassime e Hurkacz. Solo in finale, però, la sua racchetta non è riuscita a battere quella di Novak Djokovic. Alle olimpiadi di Tokyo 2021, Vito Dell’Aquila batte Jendoubi nel taekwondo, portando a casa la medaglia d’oro. Segue, poi, la vittoria di Federica Cesarini e Valentina Rodini che conquistano la prima medaglia olimpica nel canottaggio italiano.

Altre vittorie tricolore nell’estate 2021

Tra le altre vittorie di stampo italiano possiamo sicuramente citare quella di Gianmarco Tamberi, che ha conquistato l’oro nel salto in alto, la medaglia di Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela, Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna ottengono l’oro nell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista. Massimo Stano conquista l’oro nella 20 km di marcia e, nella stessa competizione, anche l’oro di Antonella Palmisano.

Luigi Busà porta a casa l’oro nel karate, mentre Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ottengono l’oro nella staffetta 4×100. Jacobs vincerà anche l’oro nei 100 metri piani, risultato storico per l’Europa. Medaglie d’argento sono state conquistate da Luigi Samele nella sciabola, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo nel 4×100 stile libero di nuoto, quella di Diana Bacosi nel tiro a volo, skeet. Citiamo Daniele Garozzo nel fioretto individuale e nel sollevamento pesi, categoria 64 kg, invece, Giorgia Bordignon.