Stanza fredda e poco spazio, la soluzione da Eurospin: la stufa pieghevole è più sottile di un termosifone

Con l’arrivo della stagione fredda, ci sono ambienti domestici che diventano subito più difficili da vivere. Stanze piccole, poco isolate o utilizzate solo in alcuni momenti della giornata. Installare un termosifone non sempre è possibile, mentre le soluzioni elettriche tradizionali occupano spazio e incidono sui consumi.

Eurospin propone una stufa pieghevole a gas che punta tutto su funzionalità, ingombro ridotto e prezzo accessibile. Un prodotto che, sulla carta, sembra rispondere a molte delle esigenze più comuni di chi vive in spazi limitati.

Una stufa Eurospin sottile pensata per ambienti piccoli

La caratteristica che colpisce subito è il design pieghevole. Una volta chiusa, questa stufa risulta più sottile di molti termosifoni tradizionali, rendendo semplice sia il posizionamento sia la conservazione quando non serve. Le dimensioni contenute la rendono adatta anche a stanze strette, corridoi, piccoli studi o ambienti di servizio.

La struttura è realizzata in lamiera a spessore maggiorato, pensata per garantire resistenza nel tempo. Le quattro ruote integrate permettono di spostarla facilmente da una stanza all’altra, senza sforzi.

Dal punto di vista delle prestazioni, la stufa offre ben 3 livelli di potenza selezionabili: 1400, 2800 e 4200 watt. Questo permette di adattare il calore alle reali necessità dell’ambiente, evitando sprechi e rendendo il riscaldamento più flessibile. Funziona con gas propano o butano a una pressione standard di 28/30 mbar e supporta bombole fino a 15 kg.

Il sistema di riscaldamento è di tipo radiante, ideale per diffondere il calore in modo uniforme e immediato. Un altro dettaglio apprezzabile è la silenziosità, non ci sono ventole né rumori di fondo, un vantaggio concreto per chi utilizza la stufa in ambienti dove serve tranquillità.

La stufa è dotata di sensore di mancanza di ossigeno e di un dispositivo di controllo della fiamma. In caso di spegnimento accidentale o ventilazione insufficiente, l’erogazione del gas viene interrotta automaticamente. Un elemento fondamentale per l’utilizzo in ambienti interni.

L’accensione piezoelettrica rende l’avvio rapido e intuitivo, senza bisogno di fiammiferi o accendini. Tutto è pensato per un utilizzo semplice, anche da parte di chi non ha grande familiarità con questo tipo di apparecchi.

Proposta a 69,99 euro e disponibile con formula “clicca e ritira”, questa stufa pieghevole rappresenta una risposta concreta a un problema molto diffuso: riscaldare bene anche dove lo spazio manca. Non promette miracoli, ma unisce compattezza, potenza e sicurezza in un formato pratico e intelligente.