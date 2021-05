Le strade più spettacolari del mondo sono anche le più fotografate su Instagram. Nella classifica compaiono anche due itinerari italiani.

L’azienda inglese Uswitch ha stilato una classifica molto particolare. Dopo aver selezionato gli itinerari più celebri del mondo, ha conteggiato il numero di hashtag guadagnati da ognuno di essi. Nella lista compaiono anche alcune strade europee, tra le quali due italiane. Un elenco che fa fantasticare turisti e viaggiatori di tutto il mondo, e al cui primo posto figura ovviamente la leggendaria Route 66, una delle principali highway statunitensi. Scopriamo quali sono le strade più instagrammate al mondo e in Italia.

Quali sono gli itinerari più instagrammati del mondo?

La United States Route 66 si piazza al primo posto della classifica: i suoi hashtag su Instagram sono quasi 2 milioni. La famosissima highway connette gli USA da ovest a est, partendo da Santa Monica sino ad arrivare a Chicago. Essa attraversa ben 8 Stati, per una lunghezza complessiva di 3670 kilometri.

Ribattezzata dallo scrittore John Steinbeck «the Mother Route», la Route 66 coi suoi panorami sconfinati è protagonista di tanti film e opere letterarie. Basti pensare a On the road, il più importante romanzo di Jack Kerouac, nonché manifesto del movimento della Beat Generation.

Al secondo posto, con un milione e mezzo di hashtag, troviamo un’altra strada americana, la californiana Big Sur Coast Highway. La Big Sur è un itinerario costiero costruito su spettacolari scogliere a strapiombo sull’oceano. Essa congiunge il sud e il nord della California, da Hearst Castle a Carmel.

Quasi a pari merito per il numero di hashtag, al terzo posto delle strade più belle del mondo si colloca la Great Ocean Road. Il percorso, di quasi 400 kilometri, attraversa l’Australia da Port Fair a Melbourne.

Al quarto posto finalmente un nome europeo: la Wild Atlantic Way irlandese. Essa conta 1,4 milioni di hashtag. Ancora una volta un itinerario che costeggia l’oceano, questa volta l’Atlantico. Wild Atlantic Way significa 2500 kilometri di paesaggi mozzafiato, dai pittoreschi villaggi irlandesi, sino alle gigantesche scogliere sul mare.

Alla posizione numero cinque troviamo la Snowdonia Way, anche detta Wales Way, un’intera rete stradale che passa tra i castelli e le montagne del Galles.

Subito dopo viene la Blue Ridge Parkway, nella regione montuosa nell’est degli USA e la Costa Verde, facente parte dell’omonima regione costiera del Brasile.

Ottava è la neozelandese South Island Circuit. Al nono e decimo posto della top ten, infine, la Pacific Coast Highway in California e la Valley of Fire Road nel deserto rosso del Nevada.

Quali sono le strade italiane nella classifica delle più instagrammate?

In questa lista di meraviglie internazionali non poteva certo mancare l’Italia. Al ventisettesimo posto figura la suggestiva Strada dello Stelvio, strada statale montana che dalla città lombarda di Bormio arriva in Alto Adige, superando persino i confini nazionali per giungere in Svizzera. I vertiginosi tornanti del percorso sono quelli del Passo dello Stelvio, il secondo passo automobilistico più alto del continente (ben 2758 metri di altezza).

Ad aggiudicarsi l’ultimo posto nella lista, alla posizione numero 60, c’è invece una strada del sud Italia. Stiamo parlando della statale 163 Amalfitana: 50 km di puro fascino, che da Positano portano a Vietri sul Mare. La costiera amalfitana, perla intramontabile del patrimonio italiano, è una delle più amate dai turisti di tutto il mondo.

Fonte foto in copertina: https://pixabay.com/it/photos/strada-autostrada-asfalto-deserto-3114475/