L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha dato l’ok al super congedo parentale, che prevede una grande novità: una mensilità indennizzata all’80%. Vediamo come funziona e cosa devono fare i genitori per aver accesso a questo piccolo sostegno.

Super congedo parentale, grande novità: una mensilità indennizzata all’80%

Con la circolare 45/2023, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha approvato il super congedo parentale, che porta con sé una grande novità. Una mensilità sarà indennizzata all’80% e non più al 30%. Un grande passo avanti per i genitori che decidono di mettere al mondo un figlio pur volendo continuare a lavorare. La carriera e la voglia di avere una famiglia dovrebbero procedere di pari passo, ma spesso l’una esclude l’altra. Con questa manovra, però, potrebbero cambiare alcune cose.

La retribuzione all’80% spetta anche quando la mamma non è lavoratrice o dipendente, sempre se il padre, lavoratore dipendente privato, usufruisce di almeno un giorno di congedo di paternità, obbligatorio o alternativo. La mensilità, però, spetta ad un solo componente della famiglia. E’ bene sottolineare che i genitori devono accedere alla maxi congedo entro sei anni dalla nascita del bambino o dal suo arrivo in famiglia in caso di adozione o affido. La durata è sempre la stessa: dieci mesi complessivi tra madre e padre, che diventano 11 se il papà, entro i 12 anni del figlio, prende almeno 3 mesi di congedo facoltativo.

Il maxi congedo parentale, quindi, è così indennizzabile:

una retribuzione all’80% (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);

8 mesi indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

i restanti 2 mesi non indennizzati, se non nel caso in cui il richiedente si trovi in una particolare condizione reddituale (caso previsto dall’articolo 34, comma 3, del T.U.)

Come si richiede il maxi congedo parentale?

Il maxi congedo parentale deve essere chiesto tramite apposita domanda, inviata esclusivamente per via telematica. Si può inoltrare attraverso diversi canali:

online su www.inps.it (accesso con SPID, CIE e CNS);

Contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento in base al proprio piano tariffario);

presso gli Istituti di patronato.

