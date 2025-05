Dal 26 al 29 maggio, Firenze ospita la quarta edizione di ‘Tavola Latina’, un festival che celebra le contaminazioni culinarie tra Italia e Sud America attraverso cene, degustazioni e talk. Il tema di quest’anno mette in risalto il futuro dell’alimentazione alla luce del cambiamento climatico, con un focus speciale sul mondo vegetale. Chef italiani e internazionali si riuniscono per esplorare come ingredienti oggi considerati esotici possano diventare comuni nelle nostre cucine. L’evento offre anche un’opportunità unica di scoprire come la tropicalizzazione del clima stia influenzando i gusti e le materie prime culinarie.

Chef che impiatta

Chef internazionali e degustazioni esclusive al centro del festival

La quarta edizione di ‘Tavola Latina’ promette di essere un’esperienza culinaria straordinaria, con la partecipazione di chef internazionali che si esibiranno in cene a tema e degustazioni esclusive. Tra gli eventi principali, una cena a sei mani vede la collaborazione tra Oliver Betancourt, Isaì Nolasco e Riccardo Ricci, mentre i partecipanti potranno gustare cioccolato Noalya, liquore Yerbito e brewery coffee. Non mancherà un evento a quattro mani tra la chef argentino-coreana Marina Lis Ra e Laura Kim, promettendo un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Eventi musicali e tavole rotonde arricchiscono l’esperienza di ‘Tavola Latina’

Oltre all’offerta culinaria, ‘Tavola Latina’ include eventi musicali e tavole rotonde con esperti del settore. Tra gli appuntamenti, un concerto di musica cubana e discussioni con figure di spicco come Claudio Maffei e Alessio Tessieri. Questi eventi mirano a fornire una comprensione più profonda delle dinamiche culinarie e culturali tra Italia e Sud America, creando un dialogo tra professionisti e appassionati del settore.

L’influenza dei social media e della mixology nel panorama culinario

‘Tavola Latina’ non trascura l’importanza degli influencer e della mixology. Le influencer italiane e sudamericane si sfideranno in competizioni di cocktail, mentre il celebre bartender Marcio da Silva delizierà il pubblico con le sue creazioni a base di Cachaça Blu. La chiusura del festival sarà dedicata a Casa Fundador, con masterclass e cooking show in collaborazione con il magazine ‘Gintastico!’. Questa edizione di ‘Tavola Latina’ non solo celebra la cucina, ma anche le influenze culturali e sociali che la plasmano.