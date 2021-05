L’edizione 2021 degli Oscar del cioccolato ha assegnato la Tavoletta d’oro ai mastri cioccolatieri considerati eccellenze d’Italia.

La Tavoletta d’Oro, organizzata da ben 19 edizioni dalla Compagnia del Cioccolato, mira al riconoscimento dei migliori mastri cioccolatieri italiani. Si tratta di eccellenze nostrane che con la propria arte fanno parlare del nostro Paese anche all’estero. Chi ha vinto l’edizione 2021?

Tavoletta d’oro 2021: gli Oscar del cioccolato

Cioccolato, praline, creme spalmabili e canditi ricoperti: questa è una parte di quello che la giuria della Compagnia del Cioccolato ha dovuto assaggiare e valutare per assegnare la Tavoletta d’oro. Composta da degustatori, giornalisti e altri esperti del settore, la giuria ha passato al vaglio circa 900 prelibatezze per poi eleggere i vincitori. Gli Oscar del cioccolato 2021, giunti alla diciannovesima edizione, sono nati con l’obiettivo di riconoscere i mastri cioccolatieri che rientrano nelle eccellenze italiane.

I giudici, oltre a valutare la qualità della materia prima, devono tenere conto dei lavori nelle piantagioni in giro per il mondo e dell’unione tra arte cioccolatiera e pasticcera. Non solo, tra i criteri di valutazione ci sono anche la conoscenza e l’aggiornamento continuo del mastro, il rispetto della tradizione e le aromatizzazioni sempre nuove.

“Il Premio fotografa quasi completamente il cioccolato italiano di alta qualità. Le degustazioni di quest’anno hanno riconfermato l’alto livello raggiunto dai cioccolatieri di punta italiani che ormai sono stabilmente ai primi posti per il cioccolato di alta qualità in Europa e nel mondo. Abbiamo constatato una tendenza, anche di importanti cioccolatieri già affermati, a seguire tutto il processo produttivo partendo dalle fave di cacao per proporre il proprio cioccolato d’origine e una particolare attenzione alle creme spalmabili e cioccolati al latte ad alta percentuale“, ha dichiarato Gilberto Mora, Presidente della Compagnia del Cioccolato.

I vincitori considerati eccellenze italiane

Le Tavolette d’oro sono state assegnate per categorie, ovvero in base al cioccolato utilizzato. I vincitori dell’edizione 2021 sono: