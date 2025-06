Soddisfare la crescente domanda di housing universitario e turismo short-stay nel cuore di Roma: è l’obiettivo del nuovo edificio di Techbau che sorgerà in via del Crocifisso, a due passi dal Vaticano. Un progetto di rigenerazione urbana, realizzato secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e qualità architettonica. L’investimento è di 100 milioni di euro, il masterplan è firmato dallo studio dell’archistar Mario Cucinella.

Techbau punta su rigenerazione urbana a Roma

L’operazione immobiliare, una delle più rilevanti della capitale per concept e valore, farà nascere in via del Crocifisso un edificio polifunzionale che si sviluppa su quattro piani fuori terra e tre interrati. Un ecosistema ibrido che ospiterà 187 camere per studenti e 111 camere d’hotel per un totale di 387 posti letto. Oltre ad abitazioni e studentato, il progetto di Techbau e Mario Cucinella Architects include ristoranti, una palestra, uno spazio culturale e un supermercato, tutti serviti da un parcheggio con 370 posti auto interrati.

L’azienda di Castelletto Sopra Ticino (con sedi a Roma e Milano) presenta l’edificio come “un ecosistema integrato, che contribuisce ad implementare il benessere del quartiere offrendo servizi completi alla comunità”. Oltre la costruzione residenziale, infatti, il piano prevede la rigenerazione urbana dell’intera area di Via del Crocifisso con una nuova piazza pubblica e un giardino attrezzato. Tutto sarà pensato per il benessere di cittadine e cittadini residenti, a partire dalla sostenibilità.

Forme contemporanee e dialogo con la natura: la formula di Techbau

Le soluzioni costruttive saranno a basso impatto, con un uso efficiente delle risorse e la creazione di infrastrutture moderne, sicure ed ecologiche. Techbau promette di migliorare in modo concreto la vivibilità e l’accessibilità dell’intero quartiere con il rifacimento della viabilità locale, il potenziamento dei sottoservizi e l’installazione di impianti ad alta efficienza. La zona è altamente strategica: via del Crocifisso è a ridosso della stazione ferroviaria di San Pietro e ben servita da linee autobus e dalla Metro A.

La società guidata dall’amministratore delegato Andrea Marchiori è al terzo progetto di trasformazione urbana. In parallelo al cantiere di via del Crocifisso, Techbau ha avviato due progetti residenziali a marchio New Living, uno in zona Aurelia (un complesso all’interno di un’oasi verde privata) e l’altro alle porte dell’Eur (un habitat urbano di lusso nel Parco della Cecchignola).

Chi sono l’azienda e l’archistar Mario Cucinella

Nel 2024 Techbau si è confermata per il quarto anno consecutivo la prima impresa edile del settore privato nella classifica nazionale stilata da Guamari. Nata nel 1987, l’azienda piemontese è entrata da poco nel promettente mercato dello sviluppo residenziale, con un focus sulla riqualificazione di immobili in fascia alta e lusso e per i comparti alberghiero e studentati.

Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, l’architetto e designer siciliano Mario Cucinella è uno tra i più affermati progettisti attivi in Italia. Vincitore del Compasso d’oro per l’allestimento del museo della Fondazione Luigi Rovati a Milano, nei suoi progetti porta avanti una visione dell’architettura in ottica innovativa e rigenerativa, orientata verso un impatto positivo che incrocia bellezza, etica e sostenibilità.