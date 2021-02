Un kit permetterà di effettuare un test rapido per il COVID-19 direttamente a casa: l’idea è di Kroger Health.

Kroger Health ha annunciato che intende offrire un kit per il test rapido per il COVID-19, da svolgere direttamente a casa, abilitato per smartphone, ai pazienti USA. Il kit, attualmente in attesa di approvazione da parte della FDA, rappresenterà il primo test rapido per il Coronavirus che potrà essere eseguito utilizzando solo uno smartphone e un dispositivo a flusso laterale.

COVID-19, il test rapido da fare con l’iPhone ideato da Kroger Health

Per utilizzare il test rapido per COVID-19 via iPhone e/o smartphone, i pazienti dovranno seguire un video passo passo in un’app per inserire correttamente il tampone nasale. Dopo 15 minuti, l’app richiede al paziente di eseguire la scansione del test rapido e utilizza l’intelligenza artificiale per fornire ai pazienti i risultati in pochi secondi.

Kroger Health lo metterà a disposizione, negli USA tramite il proprio sito web e in 2.200 farmacie negli Stati Uniti. Ecco il kit:

Il presidente di Kroger Health – Colleen Lindholz – ha dichiarato, come riporta prnewswire.com:

“Dall’inizio della pandemia di COVID-19, Kroger Health si è impegnata ad aiutare le persone a vivere una vita più sana, offrendo una varietà di soluzioni per i test COVID-19 supportate dal nostro team multidisciplinare di operatori sanitari esperti. Siamo orgogliosi di collaborare con Gauss per espandere la nostra suite COVIDCare+ con il prossimo lancio di questa soluzione economica e innovativa“.

Gauss e Kroger Health

La nuova soluzione di test a casa offrirà un prodotto all’avanguardia, sviluppato da Gauss, leader nella diagnostica sanitaria assistita dalla visione artificiale. Nel mese di gennaio 2021, Gauss ha prodotto i suoi primi 1,5 milioni di test, che saranno disponibili per la distribuzione immediata quando il test riceverà EUA dalla FDA, e l’azienda ha la capacità di produrre fino a 30 milioni di test al mese. Gauss, con sede a Menlo Park, in California, ha già prodotto 1,5 milioni di kit e ha la capacità di produrne fino a 30 milioni al mese.

Kroger Health, invece, è una società di vendita al dettaglio con sede a Cincinnati, in Ohio, che ha ottenuto dalla FDA un kit di raccolta dei campioni di tampone nasali a domicilio per il test SARS-CoV-2 a metà del 2020.