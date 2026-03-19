Tim e Fastweb+Vodafone rivoluzionano il 5G: fino a 6.000 nuove torri in Italia

Non è solo un accordo tecnico: è un cambio di equilibrio nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Tim e Fastweb+Vodafone hanno deciso di unire le forze per costruire una nuova rete di torri 5G, con un piano che potrebbe arrivare fino a 6.000 nuovi siti sul territorio.

Dietro questa scelta c’è molto più di un investimento infrastrutturale. C’è il tentativo di ridurre i costi, accelerare lo sviluppo del 5G e ridisegnare i rapporti tra gli operatori del settore.

Un progetto che punta a cambiare il modo in cui si costruiscono le reti

L’accordo, al momento non vincolante, prevede la creazione di una joint venture condivisa tra Tim e Fastweb+Vodafone per sviluppare nuove infrastrutture passive, cioè le torri su cui poi vengono installate le antenne.

Il piano si inserisce in una strategia già avviata nei mesi scorsi, quando le due realtà avevano deciso di collaborare sul cosiddetto RAN sharing, ovvero la condivisione delle reti di accesso radio per evitare duplicazioni e accelerare la copertura 5G. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Questa volta però il passo è più profondo. Non si tratta solo di condividere ciò che esiste, ma di costruire nuove infrastrutture insieme, con un modello aperto anche ad altri operatori.

Perché le telco stanno cambiando approccio

Negli ultimi anni il settore delle telecomunicazioni in Italia ha visto una pressione crescente sui margini, con ricavi in calo e costi infrastrutturali sempre più elevati. È proprio questo il contesto che ha spinto gli operatori a cercare nuove forme di collaborazione.

Condividere le torri significa evitare investimenti duplicati e distribuire meglio le risorse. Secondo stime emerse nei mesi scorsi, operazioni di questo tipo possono generare risparmi rilevanti nel lungo periodo, anche nell’ordine di centinaia di milioni di euro. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Il punto chiave è che la competizione resta sul servizio, non più necessariamente sull’infrastruttura. Le aziende continuano a differenziarsi su offerte e qualità percepita, ma iniziano a collaborare su ciò che pesa di più nei bilanci.

Cosa cambia davvero per utenti e copertura

Il progetto ha un impatto diretto soprattutto sulle aree meno coperte. Una parte importante dello sviluppo 5G riguarda infatti comuni medio-piccoli, dove costruire reti separate per ogni operatore non è sostenibile.

La collaborazione tra Tim e Fastweb+Vodafone punta proprio a questo: estendere la copertura dove oggi è più debole e farlo più velocemente rispetto ai modelli tradizionali.

In parallelo, la nuova infrastruttura sarà accessibile anche ad altri operatori, seguendo un modello di accesso aperto. Questo potrebbe aumentare la concorrenza sui servizi, senza replicare i costi delle reti.

Il vero nodo resta il mercato delle torri

Dietro questa operazione si intravede anche un altro elemento: il rapporto con i grandi operatori di infrastrutture già presenti sul mercato.

Oggi gran parte delle antenne in Italia si appoggia su torri gestite da società specializzate. L’ingresso di una nuova rete condivisa potrebbe ridurre la dipendenza da questi player e riequilibrare i rapporti economici.

Non a caso, secondo quanto emerso da fonti di mercato, Tim e Fastweb stanno da tempo cercando di rinegoziare alcuni contratti considerati onerosi legati proprio all’utilizzo delle torri esistenti. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Un progetto lungo, con molte incognite

La realizzazione delle nuove torri non sarà immediata. Il piano è distribuito su più anni e resta subordinato alle autorizzazioni delle autorità competenti, tra cui AGCM e AGCom. Inoltre, è prevista la possibilità di coinvolgere in una fase successiva investitori terzi, segnale che l’operazione ha anche una forte componente finanziaria oltre che industriale.

Quello che si sta delineando è un modello diverso da quello visto finora in Italia, meno duplicazione, più condivisione e una logica più vicina a quella delle infrastrutture energetiche o dei trasporti.