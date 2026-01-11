TIM ha l’offerta ‘SUPREMA’: 150 giga e tanto altro a soli 5,99 euro

TIM sa sempre come sorprendere i propri clienti, e anche stavolta è andata così grazie a un’offerta veramente ricca.

TIM sa sempre come sorprendere i propri clienti. Fin dall’inizio della sua avventura nel mercato delle offerte telefoniche e relative a internet, ha sempre dimostrato di fare particolare attenzione a ciò che le persone che hanno fra le mani un telefono cellulare, un computer o un tablet siano davvero soddisfatte di quello che arrivano ad acquistare.

Certo, molto raramente però sono state fatte proposte come quella che abbiamo deciso di riportare all’interno di questo articolo. Facciamo in particolar modo riferimento alla proposta davvero ricca di 150 giga (e molto altro) a soli 5,99 euro.

TIM, l’offerta è straordinaria: 150 giga e non solo a 5,99 euro

Definita TIM Supreme GPRO, è partita da tempo la campagna pubblicitaria tramite SMS che riguarda la nuova offerta TIM che prevede minuti illimitati, 150 giga e molto altro a soli 5,99 euro al mese. Recandovi presso un negozio specializzato, potrete attivare tale offerta entro il 28 gennaio 2026. Sono previsti anche 200 SMS verso tutti i numeri nazionali, mentre riguardo ai giga a disposizione, sono legati un traffico dati fino al 5G con velocità di massimo 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Va tenuto in considerazione anche il costo di attivazione di 6,99 euro e quello della nuova SIM (pari a 10 euro). Si tratta chiaramente di una proposta eccezionale, che per l’ennesima volta dimostra quanto TIM ci tenga a mettere al centro non i propri vantaggi lato economico, ma quelli del propri clienti passati, attuali ed eventualmente futuri. Una buona fidelizzazione è sempre alla base di qualsiasi vendita di successo, specialmente di questi tempi, visto e considerato che i costi per effettuare acquisti dal punto di vista informatico sono tutt’altro che al ribasso.

La dimostrazione di quello che stiamo dicendo arriva proprio dalla straordinaria offerta che coinvolge la TIM, tutt’altro che elevata e irraggiungibile. Come abbiamo visto, infatti, sono poco più di cinque euro al mese per godere di oltre 100 giga a una velocità davvero notevole. Insomma, se state valutando di cambiare l’offerta internet, chiamate e SMS, questo è il momento giusto. Soprattutto se quanto pagate ultimamente non solo offre meno o quanto ciò che offre TIM Supreme GPRO, ma lo fa anche a un costo più alto questo preciso momento.