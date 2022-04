Gli amanti di Topolino che sono anche abili creativi possono gioire: il magazine a fumetto edito da Panini Comics cerca nuovi disegnatori. Il bando, pubblicato sul sito ufficiale della redazione, chiede la stesura di due sceneggiature. A vincere il posto di lavoro saranno le penne più meritevoli. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i requisiti e le modalità per candidarsi.

Topolino cerca nuovi disegnatori: i dettagli

“Sognate di disegnare Topi e Paperi? Panini Comics e la redazione di Topolino sono alla ricerca di nuovi talenti“: così recita l’annuncio per nuovi disegnatori apparso, nelle ultime ore, sul sito ufficiale del noto fumetto. La candidatura è volta alla ricerca di figure professionali che abbiano determinate caratteristiche, in primis notevole abilità nel disegno. L’unico requisito per partecipare è la maggiore età. Non sono richiesti titoli di studio specifici, conta soltanto la bravura.

La Panini Comics e la redazione di Topolino mettono a disposizione degli aspiranti disegnatori due sceneggiature. Queste devono essere da una pagina ciascuna, per un totale di due tavole autoconclusive da interpretare. E’ obbligatorio utilizzare una matita non chinata e inoltrare soltanto disegni inediti.

Le due sceneggiature si possono scaricare direttamente dal sito Topolino.it. La prima riguarda un ‘episodio’ intitolato Zio e nipote e i protagonisti sono Paperone, Paperino e Paperoga. La seconda, invece, si intitola Topi nello spazio e ha come protagonisti Topolino, Orazio e Minni. Ricordate che il brief è importantissimo e non verranno accettate ‘tavole’ che esulano dalle indicazioni fornite dalla redazione.

Come inoltrare la candidatura per diventare disegnatore di Topolino

Per inoltrare la candidatura per aspiranti disegnatori di Topolino basta collegarsi al sito Topolino.it e seguire tutte le istruzioni. Una volta completate le sceneggiature, che vanno inserire in un unico file Pdf non superiore a 2MB e nominato nome_cognome_tavole.pdf, vanno inviate all’indirizzo email recruitment@topolino.it. E’ richiesto, inoltre, il curriculum vitae, da allegare alla medesima email e da nominare nome_cognome_cv.pdf. La data ultima per inviare le sceneggiature è il 15 luglio 2022, mentre coloro che sono stati scelti come disegnatori verranno contattati entro il 30 novembre 2022.

