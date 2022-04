Diversi sono i concorsi pubblici che scadranno nel mese di aprile 2022: università, ministeri, aziende sanitarie e altri enti pubblici, infatti, mettono a disposizione diverse opportunità di lavoro attraverso i bandi attualmente in vigore, che scadranno nel corso del quarto mese di questo anno. Scopriamo quelli in scadenza, ai quali è possibile partecipare.

Concorsi pubblici: dal 1° al 15 aprile 2022

Iniziamo segnalando i concorsi pubblici che scadranno nei primi quindici giorni del mese di aprile e che offrono diverse opportunità occupazionali in vari ambiti d’azione.

3 aprile:

Città metropolitana di Genova : 14 posti in area tecnica;

: 14 posti in area tecnica; Distretto di Fidenza : 31 posti da OSS Asp;

: 31 posti da OSS Asp; Genova : 12 posti in area amministrazione per la città metropolitana di Genova;

: 12 posti in area amministrazione per la città metropolitana di Genova; Bagnocavallo: 9 posti di Oss Asp dei Comuni della Bassa Romagna.

6 aprile:

Ancona : il comune ricerca 15 agenti di polizia locale;

: il comune ricerca 15 agenti di polizia locale; Rende : 20 profili professionali per l’Università della Calabria;

: 20 profili professionali per l’Università della Calabria; Pozzuoli: 28 posti di istruttore direttivo tecnico per il comune;

7 aprile:

L’Arma dei Carabinieri mette a disposizione 24 posti per allievi marescialli;

mette a disposizione 24 posti per allievi marescialli; Istituto Superiore di Sanità mette a disposizione 21 posti per diversi profili;

mette a disposizione 21 posti per diversi profili; Arpal Puglia: 88 posti vacanti per diversi profili professionali.

10 aprile:

Miur : 40 posti per docente

: 40 posti per docente Asl Napoli 3 Sud : 20 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

: 20 posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Torre del Greco : 54 posti di programmatore Asp;

: 54 posti di programmatore Asp; Palermo: ricercati vari profili sanitari Estar per un totale di 59 posti vacanti

11 aprile:

Agenzia delle Entrate : 100 posti di funzionario tecnico;

: 100 posti di funzionario tecnico; Comune di Firenze : 39 posti di istruttore edile;

: 39 posti di istruttore edile; Comune di Firenze: 18 posti di istruttore informatico.

14 aprile:

Città metropolitana di Torino: 33 posti di tecnico;

33 posti di tecnico; 21 posti di funzionari e impiegati con profilo informatico-tecnologico GPDP-ANAC ;

; Lanciano – Vasto – Chieti: 45 posti di infermiere ASL 02.

Concorsi pubblici

I concorsi pubblici in scadenza dal 15 al 30 aprile 2022

Passiamo, ora, alla seconda metà del mese, in cui ci sono altrettanti concorsi in scadenza, da tenere in considerazione qualora si è alla ricerca di un impiego.

17 aprile:

Esercito italiano : 26 posti di sottotenenti;

: 26 posti di sottotenenti; ASL di Avellino : 68 posti di OSS;

: 68 posti di OSS; Forze Armate: 456 posti di allievi marescialli

21 aprile:

Polizia di Stato : 100 posti di allievi viceispettori;

: 100 posti di allievi viceispettori; Regione Basilicata : 123 posti per diversi profili;

: 123 posti per diversi profili; Arlab : 91 posti a disposizione per diverse figure professionali;

: 91 posti a disposizione per diverse figure professionali; AUSL della Valle d’Aosta: 40 posti di assistente amministrativo

24 aprile:

ASL 02 di Lanciano: 30 posti di tecnico sanitario di radiologia medica;

28 aprile:

Arma dei Carabinieri : 13 posti di tenenti;

: 13 posti di tenenti; Regione Puglia : 80 posti per vari profili professionali;

: 80 posti per vari profili professionali; Università di Torino : 33 posti per per vari profili;

: 33 posti per per vari profili; Regione Puglia : 14 posti di specialista tecnico di policy;

: 14 posti di specialista tecnico di policy; Ministero della Giustizia: 203 posti di assistente tecnico.

