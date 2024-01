La Stazione Centrale di Napoli ha ottenuto un posto d’onore tra le prime dieci stazioni più apprezzate dai viaggiatori, come rivelato dall’European Railway Index 2023. Questo risultato eccezionale colloca il capoluogo partenopeo al di sopra di rinomate stazioni italiane, tra le quali possiamo annoverare quelle di Bologna, Roma e Milano, grazie agli eccellenti servizi offerti ai viaggiatori, che oscillano dalla connettività Wi-Fi e all’accessibilità.

Napoli Centrale nella Top 10 delle migliori stazioni d’Europa

Le stazioni ferroviarie svizzere e austriache dominano – di solito – le classifiche dedicate a questa tipologia di trasporto, grazie all’efficienza e alla puntualità che le contraddistinguono.

Zurigo mantiene il suo primato, d’altronde, in qualità di migliore stazione ferroviaria d’Europa anche nel 2023, seguita da Vienna, Berlino e Berna. La presenza di Napoli in questa prestigiosa lista, però, rappresenta – senza alcun dubbio – una notizia di grande rilievo, soprattutto perché è l’unica città italiana menzionata, al fianco di capitali europee come Berlino, Parigi e Madrid.

Frecciarossa di Trenitalia

Il riconoscimento di Napoli scaturisce da un’analisi dettagliata del Consumer Choice Center (CCC), un’organizzazione indipendente che difende i consumatori in circa un centinaio di Paesi.

Il CCC ha descritto, minuziosamente, la metodologia di ricerca e i criteri adottati per compilare l’indice, confermando, in tal senso, sia l’affidabilità che l’estrema serietà della classifica.

I criteri considerati per stilare la classifica

La valutazione si basa su vari fattori, tra i quali possiamo menzionare i servizi di biglietteria, l’accessibilità, i collegamenti di trasporto e la qualità del Wi-Fi gratuito.

I dati sono stati raccolti da fonti nazionali, statistiche online, feedback dei passeggeri e ricerche approfondite effettuate dallo stesso CCC.

stazione treno

Con un punteggio di 86, Napoli si distingue – notevolmente – rispetto ad altre stazioni italiane, tra le quali ci sono la Stazione Termini di Roma (78 punti, 16° posizione), Bologna Centrale (71 punti, 26° posizione) e Milano Centrale (68 punti, 29° posizione). Questo risultato mette in luce l’eccellenza raggiunta dalla stazione napoletana nel contesto europeo.

L’indice, sorprendentemente, ha rivelato anche dei dati meno positivi: sono state, ad esempio, individuate le cinque stazioni tedesche meno accoglienti, che hanno ottenuto questa rilevazione negativa a causa, principalmente, della frequenza dei ritardi e ai lunghi tempi di attesa dei treni: una situazione che, alla fine dei conti, ha suscitato l’inevitabile insoddisfazione dei passeggeri.

Nello specifico, ci riferiamo a Essen, Berlin Ostkreuz, Berlin Zoologischer Garten, Monaco-Pasing e Brema.

