La recente Legge di Bilancio ha apportato significative modifiche ai bonus, inclusi quelli destinati ai trasporti, introducendo una stretta per limitare l’accesso ai benefici solo a chi ne ha effettivamente diritto. In Piemonte, e in particolare a Torino, è stato lanciato un innovativo progetto che prevede trasporti pubblici gratuiti per un numero considerevole di studenti universitari.

Questo progetto, nato dalla collaborazione tra diverse istituzioni locali, mira a migliorare la mobilità giovanile escludendo però gli studenti fuori corso e coloro con un ISEE elevato. Il piano, sostenuto da significativi investimenti sia pubblici che privati, promette di apportare benefici sostanziali alla comunità studentesca locale.

Torino all’alba con la Mole Antonelliana che sovrasta la città

Modifiche alla legge di bilancio e impatto sui bonus trasporti

La nuova Legge di Bilancio ha introdotto tagli e modifiche ai bonus, tra cui quello sui trasporti. Questi cambiamenti sono stati realizzati con l’obiettivo di ottimizzare le risorse finanziarie del Paese e combattere l’uso improprio dei benefici. In questo contesto, il Bonus Trasporti ha subito una riduzione significativa. Tuttavia, mentre a livello nazionale si ridimensionano le agevolazioni, il Piemonte si distingue per un’iniziativa che punta a supportare i giovani, offrendo trasporti pubblici gratuiti a migliaia di studenti universitari.

Chi potrà beneficiare del nuovo bonus trasporti

Dal mese di settembre 2025, circa 100.000 studenti universitari potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici GTT a Torino e in Piemonte. Questa iniziativa è parte di un piano regionale che si concentra sulla mobilità giovanile, ma con criteri di accesso selettivi. Infatti, saranno esclusi i fuori corso e coloro con un ISEE troppo elevato. Sebbene i dettagli precisi debbano ancora essere definiti, si stima che fino a 150.000 studenti potrebbero beneficiare del progetto, grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Università di Torino e Politecnico.

Finanziamenti e implementazione del progetto

Il piano è stato reso possibile grazie al sostegno finanziario delle Fondazioni bancarie CRT e Compagnia di San Paolo, che hanno stanziato 4,5 milioni di euro. A questi si aggiungono 24 milioni di euro statali destinati a progetti ambientali per migliorare la qualità dell’aria. Inoltre, a partire dal 2027, è previsto un contributo aggiuntivo di 2 milioni di euro annui per potenziare le linee GTT più frequentate dagli studenti, come le linee 12, 33, 42, 46, 49, 56, 13, 15 e 68. L’abbonamento gratuito sarà accessibile tramite una tessera digitale o fisica, disponibile entro la fine di luglio, con l’obiettivo di essere attivo all’inizio dell’anno accademico.