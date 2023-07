Il turismo è una delle industrie più importanti al mondo, ma con l’aumento del traffico aereo, si riscontrano effetti negativi sull’ambiente. Tuttavia, c’è una soluzione per ridurre le emissioni di CO2 e rendere il turismo più sostenibile: lo stop dei voli a corto raggio. Una innovativa strategia che sta guadagnando sempre maggior attenzione nel settore.

Cosa sono i voli a corto raggio

I voli a corto raggio sono viaggi in aereo che coprono distanze relativamente brevi, solitamente meno di 1.500 km. Questi voli sono spesso utilizzati per i viaggi interni e tra Paesi vicini e possono essere effettuati con piccoli aeromobili o jet regionali.

I voli a corto raggio rappresentano una grande percentuale del traffico aereo totale nei Paesi europei. Ad esempio, nel 2019, l’80% dei passeggeri dell’UE ha viaggiato su rotte aeree inferiori ai 1.000 km.

Tuttavia, questi voli hanno un impatto significativo sull’ambiente, perché emettono grandi quantità di CO2 nell’atmosfera. Il consumo di carburante per persona è maggiore rispetto ai lunghi percorsi, poiché il decollo e l’atterraggio richiedono molta energia.

Atterraggio di un aereo

Per questo motivo, diversi governi stanno pensando di abolire i voli nazionali ed europei su brevi distanze, per ridurre le emissioni di gas serra legate alla mobilità turistica e puntare maggiormente sui trasporto ferroviario come alternativa eco-sostenibile ed efficace al posto degli “hub” più congestionati negli scali principali airport delle grandi città europee.

Nonostante l’obiettivo comune di tutti i Paesi europei di decarbonizzare i trasporti e ridurre le emissioni del traffico aereo, non esiste ancora una politica uniforme tra gli Stati membri per abolire i voli a corto raggio internazionali.

I collegamenti ferroviari transnazionali devono essere potenziati prima di attuare una politica per abolire i voli a corto raggio internazionali. Il servizio ferroviario inaugurato tra Milano e Parigi, che passa per Torino e Lione, ha ridotto il traffico aereo giornaliero tra le due città fin dai primi mesi. Inoltre, esistono diversi collegamenti ferroviari attivi tra il nord Italia, la Svizzera e l’Austria.

Che cos’è il turismo sostenibile?

Il turismo sostenibile è un’idea relativamente nuova, ma sempre più importante per la conservazione dell’ambiente e delle comunità locali.

Fondamentalmente, si tratta di una forma di turismo che cerca di limitare l’impatto negativo sulle risorse naturali e culturali del luogo visitato. Ciò può significare ridurre il consumo energetico, promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici o a basse emissioni di carbonio, favorire il commercio locale e proteggere le specie animali selvatiche.

Aereo in volo

Ci sono vari modi in cui i viaggiatori possono contribuire al turismo sostenibile. Ad esempio, scegliendo strutture ricettive che abbiano ottenuto certificazioni ambientali come “Eco-label” o “LEED”, oppure prendendo parte a tour organizzati da agenzie che seguono pratiche sostenibili.

Inoltre, è essenziale informarsi sulla cultura locale prima della partenza e rispettare le tradizioni e gli usi della comunità ospitante. Ciò significa anche evitare comportamenti dannosi per l’ambiente come lo smaltimento irresponsabile dei rifiuti o la scelta di attività non eco-sostenibili.

Scegliere il turismo sostenibile non solo ha benefici ambientali ed etici, ma può anche arricchire l’esperienza del viaggio stesso: incontrando persone nuove ed esplorando posti autentici spesso fuori dal percorso battuto dal turismo tradizionale.

Traffico aereo, meno emissioni con l’abolizione dei voli a corto raggio

In totale, l’abolizione dei voli a corto raggio potrebbe essere uno dei primi passi verso un turismo più sostenibile e responsabile. Come abbiamo visto, questo tipo di viaggi sono notoriamente dannosi per l’ambiente e producono una quantità significativa di emissioni nocive per la salute del nostro pianeta.

Fortunatamente, ci sono molte alternative disponibili ai viaggi in aereo che possono ridurre drasticamente le nostre impronte di carbonio.

aereo volo

Dalla scelta di mezzi di trasporto alternativi – come il treno o l’autobus – fino alla selezione degli alloggi eco-compatibili: possiamo tutti fare la nostra parte per rendere il turismo un’esperienza più amica dell’ambiente.

Sicuramente non sarà facile abbandonare i comfort offerti dai voli rapidi ed economici ma – con un po’ più impegno da parte nostra – si può contribuire positivamente allo sviluppo del mondo attuale, senza compromettere quello delle future generazioni.

