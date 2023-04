Tra i mezzi di trasporto, il treno è quello più sostenibile. Oltre all’impatto ambientale, lo 0,4% contro il 72% dei veicoli su strada, ci sono diversi pro da prendere in considerazione quando si progetta un viaggio. Vediamo perché tutti dovremmo preferire la linea ferroviaria, considerata “la modalità di trasporto migliore e più ragionevole“.

I viaggi in treno sono più sostenibili: ecco perché

Dopo l’esplosione della pandemia da Covid-19, in tanti si sono avvicinati ad una modalità di viaggio più sostenibile. I cammini, che siano percorsi per motivi spirituali o meno, stanno riscuotendo un grande successo, così come gli itinerari che si possono pianificare spostandosi in treno. Quest’ultimo, rispetto all’automobile e all’aereo, è il mezzo di trasporto più sostenibile, talvolta anche più economico. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) i trasporti rappresentano “il 25% delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE“.

L’impatto principale, pari al 72%, è dato dal trasporto su strada, quindi macchine, tir e via dicendo, seguito dalle navi (14%), dagli aerei (13%) e dai treni (0,4%). Questo significa che “il trasporto ferroviario è la modalità di trasporto migliore e più ragionevole, se si escludono gli spostamenti a piedi o in bicicletta“. I viaggi in treno sono sostenibili perché l’80% dei vagoni, sia quelli destinati al trasporto persone che quelli adibiti alle merci, sono alimentati ad elettricità. Non a caso, l’EEA ha sottolineato che le emissioni del treno sono circa un quinto di quelle dell’aereo.

Viaggiare in treno non è solo più sostenibile: ecco tutti i pro

Viaggiare in treno non è soltanto sostenibile. Ci sono tanti pro che vale la pena prendere in considerazione quando si sta progettando una vacanza. Innanzitutto, rispetto alle automobili e agli aerei, i treni consentono ampia libertà di movimento. Per ingannare l’attesa, si può passeggiare tra un vagone e l’altro, oppure incantarsi davanti al panorama che sfreccia davanti agli occhi. Come se non bastasse, non ci sono molte restrizioni in merito ai bagagli e si può portare con sé qualsiasi cosa. Inoltre, non bisogna arrivare in stazione parecchio tempo prima, visto che non è previsto alcun tipo di check-in. Questo ultimo dettaglio, rispetto ai viaggi in aereo, è fondamentale: spesso le ore che si impiegano per un volo, compresi i tempi di attesa in aeroporto, equivalgono ad un viaggio in treno.

