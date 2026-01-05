Una città italiana è la quinta più economica al mondo per costo della vita

Vivere in città può avere costi molto diversi, anche se non sempre ce ne rendiamo conto. Dalle uscite con gli amici ai piccoli piaceri quotidiani, alcune città permettono di godersi la vita senza svuotare il portafoglio, mentre altre richiedono sacrifici continui. Recenti ricerche hanno svelato quale città italiana si distingue per il rapporto qualità-prezzo nelle attività quotidiane, conquistando una posizione di rilievo anche a livello mondiale.

Napoli: tra le città più economiche del mondo

Secondo l’ultima indagine condotta da Time Out, Napoli è la città italiana dove il costo della vita legato alle attività sociali e culturali risulta più contenuto. L’analisi, basata sulle esperienze di oltre 18.000 residenti in più di 100 città del mondo, si concentra su quanto realmente costa vivere una giornata tipo, dalle uscite serali ai momenti di svago, senza entrare nel dettaglio di stipendi o affitti.

I napoletani intervistati hanno valutato positivamente il costo di ristoranti, bar, cinema e locali. Indicando come accessibile anche la vita notturna. Grazie a questa combinazione di prezzi contenuti e offerte diffuse, il capoluogo campano emerge come una città dove è possibile vivere senza rinunce continue. Godendo di socialità e cultura con un budget limitato.

Quello che sorprende di Napoli è la capacità di coniugare costi contenuti e qualità della vita urbana. Gli abitanti sottolineano come sia possibile partecipare a eventi culturali, uscire la sera o sorseggiare un caffè senza sentirsi costretti a tagliare le spese. Questo equilibrio tra convenienza e vivibilità non solo favorisce chi vive in città, ma rende Napoli una meta interessante anche per chi visita il capoluogo per turismo o brevi periodi.

Napoli: tra le città più economiche del mondo – leonardo.it

A fare la differenza non sono solo i prezzi bassi, ma anche l’identità della città.Quartieri vivaci, spazi pubblici frequentati e una forte tradizione di socialità contribuiscono a rendere ogni giornata più ricca, anche senza spendere cifre elevate.

A livello internazionale, la classifica delle città più economiche è dominata da realtà sudamericane come Medellín e Bogotá, seguite da Pechino e New Orleans. Napoli si distingue però come l’unica italiana presente tra le prime cinque, confermando quanto la vita quotidiana possa risultare sorprendentemente accessibile anche in Europa.

Al contrario, città come Seul, Oslo, Stoccolma e Londra si confermano tra le più costose, dove anche piccoli piaceri quotidiani incidono notevolmente sul bilancio familiare. Questo confronto evidenzia quanto sia importante considerare non solo i redditi e gli stipendi, ma anche il costo reale della vita sociale e culturale di ogni città.