Il comune di Portofino vara il primo divieto di sosta per selfie. Per contrastare il turismo di massa che sta snaturando le Cinque Terre e arginare il problema del sovraffollamento di persone in vista del periodo estivo, il sindaco Matteo Viacava ha emesso un’ordinanza che prevede multe salate per chi si ferma a scattarsi una fotografia nella piazzetta sul mare o sulle banchine del celebre borgo ligure.

Portofino, selfie vietato: ecco perché

Le zone rosse sono la piazzetta, le banchine e il molo Umberto I, tradizionalmente congestionati dal traffico pedonale. D’ora in avanti si potrà sostare brevemente, solo per il tempo di qualche scatto, e non fermarsi per troppo tempo. Le multe per chi contravviene a questa disposizione vanno dai 68 ai 275 euro.

Il divieto di sosta per selfie sarà valido tutti i giorni, fino alla conclusione della stagione estiva stabilita al 15 ottobre 2023. Gli orari vanno dalle 9 del mattino alle 18 del pomeriggio. L’obiettivo della norma è limitare il traffico pedonale anche per permettere ai veicoli di emergenza di circolare.

Attenzione ad ammirare il panorama di Portofino: niente bivacchi

Il divieto di sosta per selfie di Portofino ha immediatamente sollevato numerose polemiche, a cui risponde per le rime Matteo Viacava. “Non diciamo boiate: qui nessuno ha vietato i selfie – spiega il sindaco a Repubblica – e anche se lo scrivono gli inglesi non è necessario andar loro dietro se la cosa non è vera. Noi abbiamo firmata un’ordinanza che vieta, per questioni di sicurezza, gli assembramenti in determinate zone”.

“Il provvedimento – aggiunge il primo cittadino del borgo ligure – vieterà i bivacchi, sedersi per terra ma anche girare scalzi, a torso nudo o in costume da bagno, o stazionare con bevande alcoliche. Portofino è un gioiello, ci si deve comportare di conseguenza”. Anche la musica andrà spenta entro la mezzanotte e mezza.

Portofino, divieto selfie per il decoro

“Vogliamo mantenere un certo decoro – conclude Viacava –, anche in conformità del prestigio nazionale e internazionale che Portofino indubbiamente ha. In generale, penso che stiamo facendo un buon lavoro: le persone vengono a Portofino, si svagano e vanno via contente”.

Sono previste nuove limitazioni anche per i veicoli. In estate ci sarà divieto di transito, fermata e sosta a ciglio della banchina, divieto d’accesso ai mezzi superiori a 15 tonnellate e velocità massima di 10 chilometri orari per chi è autorizzato a circolare nella Ztl.

