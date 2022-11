La piattaforma migliore del momento per acquisti di seconda mano? Senza ombra di dubbio è Vinted. Il merito è della massiccia pubblicità che gli ideatori hanno fatto ovunque, dalla televisione ai social, ma non possiamo sottovalutare anche i suoi punti di forza. Vediamo cos’è e come funziona, sia per i venditori che per gli acquirenti.

Vinted: cos’è e come funziona

Vinted è la piattaforma del momento, amata da oltre 75 milioni di utenti in tutto il mondo. Disponibile sia come sito web che come applicazione (Android e iOS), consente di vendere e acquistare capi di abbigliamento, accessori e oggetti rigorosamente di seconda mano. Con un’interfaccia semplice e intuitiva, molto probabilmente ha preso piede in così poco tempo perché le vendite sono assolutamente sicure. Entriamo nel dettaglio e vediamo come funziona. Se non avete ancora un account su Vinted dovete innanzitutto creare un profilo, che diventerà una specie di armadio virtuale. Ovviamente, a patto che si decida di trasformarsi in venditori. In caso contrario, potete iniziare tranquillamente lo shopping virtuale, cercando ciò che maggiormente vi interessa.

Vendere su Vinted è semplicissimo. Per ogni articolo che non volete più avere in casa dovete caricare un massimo di 20 foto e aggiungere una breve descrizione, che contenga stato di usura, brand, taglia o grandezze e prezzo. Completato ciò, i vostri articoli saranno in vetrina e visibili a tutti gli utenti. Questi ultimi potranno sbirciare l’articolo, acquistarlo oppure inserirlo nella propria lista dei desideri.

Vinted: tutti gli acquisti sono protetti da garanzia

Un altro punto a favore di Vinted è la spedizione, il cui costo è sostenuto solo dall’acquirente. Il venditore deve solo scaricare l’etichetta, fornita via email oppure sull’app, attaccarla al pacco e portare il tutto in un punto di spedizione scelto dal compratore: dall’ufficio postale all’edicola, passando per il tabaccaio. Quando l’acquirente ritira il pacco deve confermare lo stato dei prodotti a Vinted, che provvederà a trasferire il prezzo dell’oggetto o del capo al venditore. Quest’ultimo potrà scegliere se tenere i soldi sulla piattaforma per fare acquisti oppure trasferirli sul proprio conto corrente. Sia venditore che compratore, infine, sono chiamati a scrivere una recensione sull’esperienza di shopping circolare e sostenibile.

