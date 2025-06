Le recenti dichiarazioni di Roberto Vannacci sui giovani e il riarmo hanno suscitato un acceso dibattito pubblico, culminato con l’intervento del noto giornalista Vittorio Feltri. Feltri ha espresso il suo appoggio al Generale, sostenendo che le parole di Vannacci non siano infondate e mettendo in evidenza la percezione delle nuove generazioni rispetto ai valori tradizionali come disciplina e responsabilità. L’argomento tocca corde sensibili, legate alla leva militare e alla percepita fragilità dei giovani di fronte a una società in continua evoluzione.

Vittorio Feltri ospite della trasmissione televisiva ‘Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi’, andata in scena il 25 settembre 2024 negli Studi Rai di Milano. – leonardo.it

Vittorio Feltri difende le affermazioni di Vannacci sul riarmo e la gioventù contemporanea

In un editoriale pubblicato su Il Giornale, Vittorio Feltri ha affrontato le controverse dichiarazioni di Roberto Vannacci riguardo la difficoltà di trovare giovani disposti a combattere per la nazione. Feltri ha argomentato che molti giovani non sono più motivati ad arruolarsi, in parte a causa dell’abolizione della leva obbligatoria, considerata da alcuni una forma di violenza. Il giornalista ha sottolineato che la leva obbligatoria aiutava a trasmettere valori importanti come disciplina e rispetto. Feltri ha inoltre difeso la frase di Vannacci, “Chi mandiamo a combattere poi? Quelli del gay-pride?”, affermando che non contiene elementi di omofobia, ma piuttosto una critica alla mancanza di preparazione dei giovani per situazioni di conflitto.

La visione di Vannacci sulla fragilità delle nuove generazioni

Le parole di Vannacci hanno portato alla luce una presunta fragilità dei giovani, secondo quanto riportato da Feltri. Il Generale avrebbe evidenziato come oggi i giovani, a prescindere dal loro orientamento sessuale, siano immersi in una “confusione mentale” che li porta ad abbracciare cause contraddittorie. Questa situazione renderebbe difficile per loro difendere il proprio paese, preferendo invece sostenere cause lontane dalla propria realtà. Feltri ha affermato che il coraggio di Vannacci nel sollevare questi temi risiede nel porre domande scomode, ma necessarie, per una riflessione più ampia sulla preparazione delle nuove generazioni ad affrontare le sfide moderne.

La critica di Feltri al ruolo dei social media nella formazione dei giovani

Feltri ha ulteriormente analizzato il contesto sociale in cui i giovani si trovano oggi, criticando l’influenza dei social media. Il giornalista ha sottolineato come molti giovani si dedichino principalmente a costruire un’immagine sui social, piuttosto che impegnarsi in attività che possano rafforzare il loro spirito patriottico e la loro capacità di difendere il paese. Secondo Feltri, questa tendenza a concentrarsi su attività superficiali e politicamente corrette ha un impatto negativo sulla capacità dei giovani di affrontare le sfide reali. La sua analisi si conclude con un invito a riflettere su come le nuove generazioni possano ritrovare un senso di appartenenza e responsabilità verso la propria nazione.