Vittorio Feltri, noto giornalista e direttore de Il Giornale, ha recentemente espresso la sua opinione su un tema controverso: la violenza femminile e il modo in cui viene percepita e trattata dai media. In risposta a un lettore che ha sollevato la questione della violenza delle donne sugli uomini, Feltri ha sottolineato che la violenza non ha genere e che l’ipocrisia mediatica spesso minimizza gli episodi in cui le donne sono le colpevoli.

Attraverso un’analisi dei dati e dei comportamenti sociali, il giornalista ha messo in luce le differenze di trattamento tra uomini e donne, evidenziando una distorsione culturale che perpetua stereotipi e ingiustizie.

Vittorio Feltri ospite della trasmissione televisiva ‘Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi’, andata in scena il 25 settembre 2024 negli Studi Rai di Milano. – leonardo.it

La risposta di Feltri alla domanda del lettore: la violenza è anche femminile

Nel suo editoriale, Feltri ha risposto con fermezza alla domanda del lettore: “La violenza è anche femminile. O no?”. La sua risposta è stata chiara: “La violenza è anche femminile, e chi continua a negarlo è complice morale di questa ipocrisia collettiva che ormai ha assunto i contorni di una religione laica”. Feltri ha analizzato il caso di cronaca di Cagliari, dove un uomo di 61 anni è stato accoltellato a morte dalla moglie, sottolineando come tali episodi siano spesso ignorati o minimizzati dai media. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, nel 2023 ci sono stati 334 omicidi, con 217 vittime maschili. Feltri si domanda quanti manifesti o programmi televisivi siano stati dedicati a questi uomini, concludendo che “la risposta la conosciamo: zero”.

Le differenze nel trattamento mediatico degli episodi di violenza

Feltri ha approfondito l’analisi delle differenze di trattamento tra i generi, sottolineando come la società tenda a dipingere gli uomini come carnefici per definizione, mentre le donne vengono spesso giustificate o viste come vittime esasperate. Quando un uomo uccide una donna, è definito un mostro, ma quando una donna uccide un uomo, viene considerata “una fragile vittima esasperata”. Feltri critica questa aberrante narrativa culturale che distorce la verità e compromette l’equilibrio del diritto. Secondo il giornalista, l’uomo non può essere sempre visto come il colpevole da punire o rieducare per principio.

La posizione di Feltri sulla violenza senza distinzione di genere

Concludendo la sua riflessione, Vittorio Feltri ha ribadito che chi è davvero contro la violenza lo è indipendentemente dal sesso dell’aggressore. Ha condannato coloro che si oppongono alla violenza solo quando riguarda le donne, definendoli promotori di “propaganda”. Feltri invita a un’analisi più equa e obiettiva dei casi di violenza, superando i pregiudizi di genere e riconoscendo che la violenza è un problema sociale che colpisce tutti, senza distinzioni. Il suo intervento invita a riflettere su come la società e i media dovrebbero affrontare il fenomeno con maggiore equità e giustizia, riconoscendo le vittime di violenza senza pregiudizi di genere.