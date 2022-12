L’azienda Nestlè lancia il Voie Gras, l’alternativa vegana al foie gras: tanti i punti a favore del nuovo prodotto.

Una buona notizia per coloro che da anni si battono contro la commercializzazione del foie gras: Nestlè ha lanciato il Voie Gras, ovvero la prima alternativa vegana al fegato di anatre e oche. L’azienda promette che si tratta di un prodotto ottimo, anche sul piano dei valori nutrizionali.

Voie Gras: l’alternativa vegana al foie gras è firmata Nestlè

La nota azienda Nestlè sta per lanciare sul mercato il Voie Gras, ovvero l’alternativa vegana al foie gras. Quest’ultimo, negli ultimi anni come non mai, è finito spesso al centro dell’attenzione per la crudeltà che viene utilizzata nei confronti di oche e anatre. Gli animali, in sostanza, vengono alimentati fino alla nausea, con tecniche barbare, per il solo scopo di ottenere un fegato grasso e, per alcuni, prelibato. Gli animalisti combattono da tempo contro queste violenze e Nestlè ha raccolto, in parte, il loro appello. Nei prossimi giorni, il Voie Gras verrà distribuito in 140 punti vendita della Svizzera e della Spagna e, pian piano, raggiungerà gli scaffali dei supermercati di tutto il mondo.

L’alternativa vegana al foie gras è stato ottenuto con una ricetta a base di verdure miste, pasta di miso, sale marino e olio di tartufo. Il sapore, questo almeno è quanto promette l’azienda produttrice, sarà quasi identico al famoso patè. Non solo, sarà anche migliore dal punto di vista nutrizionale.

Il Voie Gras batte il foie gras: i punti a suo favore

Oltre a rispettare totalmente gli animali, il Voie Gras ha altri punti a suo favore. La Nestlè ha dichiarato che l’alternativa vegana “è un prodotto il cui profilo nutrizionale è più benefico di quello del foie gras tradizionale“. Come se non bastasse, anche il prezzo è molto più basso: 7,95 franchi per un vasetto da 180 grammi.

