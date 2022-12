Apre i battenti a Fieramilano (Rho) il 3 dicembre e rimarrà aperta fino all’11 dicembre Artigiano in Fiera 2022, la manifestazione che riunisce imprese e artigiani pronti a stupire i visitatori anche quest’anno. Vediamo tutto quello che c’è da sapere tra l’acquisto dei biglietti, gli orari d’apertura, come arrivare, i servizi offerti, gli spazi dedicati ai bambini, i trasporti disponibili e tutte le novità di questa edizione.

Biglietti, orari e come arrivare ad Artigiano in Fiera 2022

La manifestazione è pronta a portare una ventata di atmosfera natalizia, ma anche di stupore di fronte alle meraviglie realizzate dalle mani degli artigiani. La fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:30 e i biglietti sono gratuiti. Ogni visitatore può avere il proprio invito sul sito artigianoinfiera.it seguendo una procedura facile e veloce. Invece i visitatori delle precedenti edizioni, o chi ha già fatto acquisti sulla piattaforma, ricevono automaticamente l’invito via email. Per raggiungere la struttura si può utilizzare la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera) e le linee ferroviarie (Trenord) e l’Alta Velocità (Italo). Il parcheggio potrà ospitare fino a 10 mila posti auto.

Fiera dell’artigianato

Spazi per i bambini, consegna a domicilio e App

Alla reception dei padiglioni 5/7 sarà disponibile un’area per bambini curata da Leolandia con tanti servizi per i più piccoli nella tranquillità dei genitori. Dal titolo Leolandia in Fiera lo spazio metterà a disposizione show e attività per i bambini dalle 11:00 alle 19:00. Per quanto riguarda invece il servizio di consegna a domicilio alla reception dei padiglioni 1/3 ci sarà la possibilità di richiedere l’invio a casa dei propri acquisti grazie alla collaborazione con Poste Italiane. Infine, dopo il successo della scorsa edizione, è possibile scaricare l’App dove consultare gli stand, i servizi e avere tutti i dettagli dell’evento.

