Con l’alta stagione, tutti i viaggi possono trasformarsi in tragedie greche. I voli in aereo, soprattutto a causa della mancanza di spazio, sono quelli che mettono a dura prova la pazienza delle persone. Vediamo quali sono i consigli per godersi l’avventura anche a bordo di un velivolo.

Voli in aereo in alta stagione: consigli per godersi il viaggio

Nei periodi di alta stagione, i voli in aereo possono trasformarsi in veri e propri viaggi della speranza: dai passeggeri che non rispettano le regole al sovraffollamento dei velivoli. Eppure, con i consigli giusti si può vivere un’esperienza comunque piacevole. Sara Nelson, hostess e presidente dell’Association of Flight Attendants-CWA, ha dato alcuni consigli per godersi al meglio le vacanze. “Abbiamo delle regole rigide perché dobbiamo prima di tutto essere al sicuro, considerato che stiamo facendo viaggiare molte persone in uno spazio ristretto. E considerando anche che i voli dell’estate possono essere un incubo“, ha dichiarato a Cbs News.

Pertanto, quelle che ai passeggeri possono sembrare stupide regole, sono norme di sicurezza fondamentali, che tutti dovrebbero rispettare alla lettera. Questo è il primo importante passo per godersi pienamente un viaggio. Anche perché, se tutti fossero ligi, la gran parte degli inconvenienti sarebbero evitati. E’ bene, quindi, non litigare con gli altri passeggeri per lo spazio nelle cappelliere, ma avere rispetto ed occupare solo il posto che spetta.

Rispetto delle regole ed educazione sono fondamentali

Per non trasformare i voli in aereo in alta stagione in viaggi della speranza è fondamentale rispettare le regole ed avere un minimo di buona educazione. Per ottenere rispetto è necessario averlo nei riguardi di quanti vi circondano. Pertanto, è consigliato non portare a bordo cibo con un forte odore, utilizzare correttamente i braccioli condivisi e, in caso di problemi, rivolgersi al personale della compagnia.

